Nog geen witte rook over Brussels Airlines

CEO Dieter Vranckx hoopt deze week op een oplossing voor Brussels Airlines. Maar de starre houding van Lufthansa blokkeert voorlopig de redding van de Belgische luchtvaartmaatschappij.

Dieter Vranckx toonde zich deze week in de Kamer optimistisch. De CEO van Brussels Airlines rekende erop dat de federale regering en de Duitse eigenaar Lufthansa binnenkort een akkoord sluiten over de redding van de Belgische luchtvaartmaatschappij. Vranckx hoopte 'op flexibiliteit langs beide kanten van de tafel, zodat we deze week de gesprekken kunnen afsluiten'.

Vrijdag vonden naar verluidt opnieuw gesprekken plaats over de redding van Brussels Airlines. Lufthansa-CEO Carsten Spohr was daarbij niet aanwezig. 'Godzijdank', zegt een betrokkene. Verschillende Belgen, zowel bij de regering als bij Brussels Airlines, ergeren zich te pletter aan de starre en arrogante houding van de betrokken Lufthansa-managers.

Het Duitse bedrijf vroeg kort na het uitbreken van de coronacrisis 290 miljoen euro staatssteun om zijn Belgische dochter te laten overleven. Dat bedrag is intussen opgelopen tot 390 miljoen euro.

Druk van de ketel

Door die injectie is de druk enigszins van de ketel. Lufthansa is gered in Duitsland en heeft in Zwitserland en Oostenrijk zijn schaapjes op het droge na deals met de lokale regeringen. België is voor de Duitse luchtvaartreus de minst belangrijke en dus weinig prioritaire markt.

Maar in de Wetstraat groeide de voorbije maanden de overtuiging dat het overleven van Brussels Airlines cruciaal is voor het voortbestaan van de luchtvaarthub in Zaventem. Daardoor zou het knullig zijn als de regering-Wilmès dan toch niet met geld over de brug hoeft te komen. De Kamer zette woensdag nog 1 miljard euro klaar voor speciale vakantie-uitgaven, zoals de redding van Brussels Airlines.

Vertrouwen

In de Kamer waarschuwde Vranckx dat hij dringend geld nodig heeft. 'Onze cash is niet oneindig', zei hij. Het is 'geen kwestie van maanden maar van weken'. Dat dreigement maakt weinig indruk. In maart voorspelde Brussels Airlines al dat het bedrijf in mei zonder cash zou vallen. Maar door het geld van nieuwe boekingen vliegt het bedrijf vrolijk verder.