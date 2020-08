Noordzee Helikopters door woelig weer

Sinds het begin van de coronacrisis zijn de inkomsten van NHV 'aanzienlijke gedaald'. Vooral in de afdeling Olie & gas - het transport van en naar olie- en gasplatformen - is het aantal vlieguren gezakt.

Het helikopterbedrijf NHV diepte zijn verliezen vorig jaar uit door uitzonderlijke kosten. En de coronacrisis hakt er dit jaar in: NHV kreeg al op korte termijn betalingsfaciliteiten van zijn banken en onderhandelt over een structurele herfinanciering.

Het Franse investeringsfonds Ardian kocht NHV (Noordzee Helikopters Vlaanderen) zeven jaar geleden. Oprichter Eric Van Hal en het management behielden 25 procent van de aandelen. Het Franse investeringfonds beleefde nog niet veel plezier aan zijn investering, want NHV wordt als transportbedrijf naar olie- en gasplatformen al jaren getroffen door de crisis in de oliesector. Die maakt bijna twee derden uit van de omzet.

Ook vorig jaar was dat opnieuw het geval. De groepsomzet daalde met 3 procent tot 165 miljoen euro, ondanks groei in het Schotse Aberdeen - een belangrijke basis voor vluchten naar platformen in de Noordzee. Maar dat kon onder meer prijsverlagingen in de basis in Esjberg (Denemarken) en een lager aantal vluchten in Den Helder (Nederland) niet compenseren. 'Aberdeen is een van de grootste helikopterbasissen in Europa. Daar zitten alle grote spelers en het is daar heel concurrentieel. Desondanks groeien we daar nog fors', zegt financieeel directeur Liesbeth Tielemans van NHV. 'Anderzijds hebben we wel een belangrijke contract verloren in Nigeria.'

165 miljoen euro OMzet NHV boekte afgelopen jaar een omzet van 165 miljoen euro, 3 procent minder dan het jaar ervoor.

De brutobedrijfskasstroom (ebitda) bleef stabiel rond 42,9 miljoen of meer dan een kwart van de omzet. Het bedrijfsverlies van het West-Vlaamse helikopterbedrijf vertienvoudigde daarentegen van 0,34 miljoen tot 3,87 miljoen euro. Dat is bijna hoofdzakelijk te wijten aan niet-recurrente bedrijfkosten. Enerzijds een uittredingsvergoeding van 1 miljoen euro voor ex-CEO Eric Van Hal - die vorig jaar in maart opzij werd geschoven - en anderzijds investeringen voor de teruggave van geleasede helikopters. Die moeten - net als een leasewagen - in hun oorspronkelijke staat worden teruggegeven na afloop van de leaseperiode.

Coronacrisis

Zowel in maart als in april en in mei werd NHV geconfronteerd met een 'aanzienlijke' daling van zijn inkomsten door de coronacrisis. Sinds midden maart is het aantal vlieguren in zijn afdeling Olie & gas door de pandemie gedaald.

Kerncijfers NHV (2019) Omzet: 165 miljoen euro Brutobedrijfswinst (ebitda): 43 miljoen euro Bedrijfsverlies: 3,87 miljoen euro Aantal medewerkers: 600 Aandeelhouders: Ardian (75%), oprichter Eric Van Hal en management (25%)

'De kans is reƫel dat de vlieguren verder zullen dalen door lagere olieprijzen, omdat klanten in hun kosten zullen snoeien en bepaalde campagnes zullen uitstellen of annuleren', staat in de commentaar bij de jaarrekening van NHV te lezen. Dat wordt deels gecompenseerd door de medische vluchten en vluchten naar windenergieparken.

Om de impact van de coronacrisis te verzachten ging NHV aan tafel zitten met zijn banken. Dat mondde uit op een akkoord over lagere schuldaflossingen. Het bedong ook een uitstel van betaling van bepaalde belastingen. Parallel maakt het gebruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid, worden de kosten op het hoofdkantoor zoveel mogelijk verlaagd en worden investeringen uitgesteld of geannuleerd.

Ec-CEO Eric Van Hal - die vorig jaar in maart opzij werd geschoven -kreeg een uittredingsvergoeding van 1 miljoen euro.