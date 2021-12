Omikron bezorgt Ryanair extra turbulentie

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair vreest nog dieper in de rode cijfers te duiken dan ze tot nu toe verwachtte. De opmars van de omikronvariant is de boosdoener.

De snelle verspreiding van de omikronvariant in Europa bezorgt bedrijfsleiders hoofdbrekens. Dat bleek woensdagavond. Toen waarschuwde de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair dat de verliezen veel hoger dreigen op te lopen dan ingecalculeerd.

De luchtvaartmaatschappij houdt er nu rekening mee dat ze in het huidige boekjaar, dat in maart afloopt, een nettoverlies lijdt van 250 miljoen tot 450 miljoen euro. Tot vandaag had Ryanair een nettoverlies van 'slechts' 100 tot 200 miljoen euro voor ogen.

Reisbeperkingen

'De omikronvariant van het coronavirus en de recente invoering van reisbeperkingen door regeringen in Europa hebben boekingen voor de kerst- en nieuwjaarsperiode flink doen afnemen', zegt de luchtvaartgroep in een mededeling.

Ryanair voelt de impact van maatregelen die Frankrijk en Duitsland vorige week afkondigden. Sinds het vorige weekend verbieden Parijs en Berlijn niet-essentiële reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar hun grondgebied. Het VK loopt in het vizier omdat de omikronvariant daar wijdverspreid is. Maar ook de opschorting van vluchten tussen de Europese Unie en Marokko doet het bedrijf pijn.

Ryanair verwacht dat het in het lopende boekjaar een nettoverlies lijdt van 250 miljoen tot 450 miljoen euro.

Ryanair verwacht in december 9 miljoen tot 9,5 miljoen passagiers te vervoeren. Tot nu had het gerekend op 10 miljoen tot 11 miljoen klanten in die periode.