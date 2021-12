Omikron stuurt planning luchtvaartgroepen in de war

De luchtvaartsector gaat onzekere weken tegemoet. Reservaties vallen terug nu overheden in de strijd tegen de omikronvariant van het coronavirus weer reisrestricties invoeren. De nieuwe mutant leidt ook tot annuleringen van vluchten door personeelsuitval.

De luchtvaartsector lijkt wereldwijd opnieuw af te rekenen te krijgen met turbulente tijden. De boosdoener? De omikronvariant van het coronavirus. De nieuwe mutant werd een maand geleden een eerste keer vastgesteld in Zuid-Afrika. Sindsdien verspreidde hij zich als een lopend vuurtje over een aanzienlijk deel van de wereld.

Omdat omikron besmettelijker is dan de eerdere varianten van Sars-CoV-2, grepen verschillende overheden de voorbije dagen in, in de hoop de verspreiding wat in te dijken. In Nederland ligt het openbare leven weer grotendeels stil, in ons land gaat de cultuursector enkele weken op slot.

Reisrestricties

Andere landen grijpen naar reisrestricties om een dam op te werpen tegen de nieuwe mutant. Grote delen van de wereld verboden de voorbije weken vluchten uit een tiental landen uit Afrika. Marokko poogde zich helemaal van de buitenwereld af te sluiten door alle internationale commerciële vluchten te annuleren.

Ook binnen Europa reizen is weer wat omslachtiger geworden. Frankrijk en Duitsland hebben niet-essentiële reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk aan banden gelegd. En Italië, Portugal, Ierland, Zweden, Denemarken en Finland eisen ook van geprikte Europeanen een negatieve coronatest voor vertrek.

Oostenrijk, een populaire skibestemming voor heel wat Europeanen, gaat nog verder. Het Alpenland heeft een verplichte dagenlange quarantaine ingevoerd voor alle reizigers. De meeste Europese onderdanen die een boosterprik kregen, ontsnappen aan de maatregel. Net als gevaccineerden die een negatieve PCR-test op zak hebben bij afreis. Denen, Noren, Britten en Nederlanders ontkomen evenwel pas aan isolatie als ze een herhalingsprik kregen én negatief getest zijn.

Luchtvaartmaatschappijen

De luchtvaartmaatschappijen voelden de impact van de maatregelen vrijwel meteen. 'De impact van omikron was onmiddellijk en goed te voelen in het Europese passagiersvervoer', maakte ACI Europe, de brancheorganisatie in Europa, bekend.

'In de drie weken die volgden op 24 november (de dag dat omikron officieel vastgesteld werd in Zuid-Afrika, red.) viel het vliegverkeer met 20 procent terug', becijferde ACI Europe. Zakenreizen vielen als eerste flink terug. 'Daarna volgden vrijetijdsreizen door de extra reisrestricties en strengere coronamaatregelen in veel landen.'

In de aanloop naar Kerstmis en Nieuwjaar zag de brancheorganisaties het vliegverkeer weer wat aantrekken, omdat mensen toch graag de eindejaarsperiode bij familie of vrienden in het buitenland willen doorbrengen.

Lufthansa

Maar luchtvaartmaatschappijen gaan ervan uit dat het om een tijdelijke herleving gaat en dat de reserveringen snel weer terugvallen. Het Duitse concern Lufthansa, de moedermaatschappij van Brussels Airlines, maakte al bekend tijdens het winterseizoen 33.000 vluchten - zowat 10 procent van het totaal - te schrappen.

'We zien immers een forse terugval in de boekingen in de tweede helft van januari', merkte topman Carsten Spohr op in een gesprek met de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. De daling in de reserveringen is het grootst in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en België.

Lagekostenmaatschappij Ryanair poogde de impact van de omikronvariant al te becijferen. Donderdagavond waarschuwde ze dat het nettoverlies in het lopende boekjaar - dat in maart afloopt - dreigt op te lopen. Ze gaat nu uit van een nettoverlies van 250 miljoen tot 450 miljoen euro. Tot vandaag had Ryanair een nettoverlies van 'slechts' 100 tot 200 miljoen euro ingecalculeerd.

Personeelsuitval

Maar niet alleen de terughoudendheid van klanten om een vlucht te boeken speelt de luchtvaartsector parten. Nu de omikronvariant langzaam maar zeker dominant wordt in steeds meer landen en de infectiecijfers naar recordhoogtes jaagt, krijgen heel wat maatschappijen ook af te rekenen met personeelsuitval.

Tijdens het kerstweekend zijn wereldwijd meer dan 4.500 vluchten geschrapt omdat luchtvaartmaatschappijen niet voldoende medewerkers konden optrommelen om vluchten te laten doorgaan.

De Verenigde Staten zijn goed voor meer dan een kwart van alle geannuleerde vluchten. Vooral United Airlines en Delta Airlines zagen heel wat personeel uitvallen door een besmetting of een quarantaineplicht.