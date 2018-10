Onderhandelaars Aviapartner zoeken uitweg uit impasse

De vakbonden en de directie van de bagageafhandelaar onderhandelen vandaag verder over de loon- en arbeidsvoorwaarden.

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie van Aviapartner zijn ook maandagnacht op niets uitgedraaid. Dinsdagnamiddag vindt nieuw overleg plaats. Het is niet duidelijk hoe lang de staking nog duurt. Dinsdag worden 140 van de ongeveer 600 vluchten geschrapt.

'We hebben vannacht tegen de directie gezegd dat ze haar voorstel zelf aan het personeel mocht voorleggen. Wij gaan zo'n slecht voorstel niet verdedigen', zegt Lieveke Norga van het ACV. 'Zo kan ze meteen zien of het voor hen volstaat om weer aan het werk te gaan. De directie heeft ons vanmorgen laten weten dat ze niet naar het personeel stapt en dat ze ons opnieuw verwacht om 12.30. Hopelijk komt ze dan met een beter voorstel.'

Solidariteitsactie

De vakbonden organiseerden vlak voor het overleg een solidariteitsactie in de vertrekhal, waar de werknemers van de bagageafhandelaar Swissport, Brussels Airport, DHL, de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF) en de haven- en petrochemiesector hun collega's een hart onder de riem kwamen steken. 'We hadden het even nodig om de warmte van die mensen rondom ons te voelen. Zowel voor de werknemers van Aviapartner als voor de onderhandelaars doet dit deugd', zegt Sandra Langenus van het ABVV/BTB.

'We zijn bereid om tot een compromis te komen na de solidariteitsactie', zegt Bjorn Vanden Eynde van ACV Transcom. 'De directie zal haar voorstel wel moeten stofferen. Er waren gisteren nog veel breekpunten.' 'De directie heeft beloofd vandaag constructieve voorstellen op tafel te leggen. We hopen er vandaag uit te geraken', zegt Langenus.

Pleziertje

Ook Aviapartner-voorzitter Laurent Levaux zegt dinsdag aan De Standaard dat hij goede hoop heeft dat er een oplossing komt. Als het nodig is, wil hij daarvoor zelf aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. 'Aviapartner is bereid toegevingen te doen, ook als dat extra geld kost, maar er zijn limieten. 70 procent van onze kosten zijn personeelskosten. We kunnen het bedrijf niet in het rood duwen om de vakbonden een plezier te doen', zegt hij. De vakbonden reageren sceptisch. 'Levaux is niet meteen de grote verzoener', klinkt het.

De relatie tussen de bonden en de directie - en vooral met Levaux - is al jaar en dag barslecht. Ook de voorbije dagen vlogen de verwijten over en weer. De directie beschuldigt de bonden ervan desinformatie te verspreiden, geen respect te hebben voor de reiziger en terug te komen op eerder gemaakte afspraken. De bonden vinden dan weer dat de directie zich onverzettelijk opstelt en hen in een slecht daglicht probeert te plaatsen door foute informatie te verspreiden. Het gevolg is een zeer explosief sociaal overleg dat traag vooruit gaat.

TUI fly

De staking gaat intussen haar zesde dag in. De luchtvaartmaatschappijen die van de diensten van Aviapartner gebruikmaken, reageren verveeld. 'Voor TUI fly is de staking een groot probleem', zegt woordvoerder Piet Demeyere. 'We zijn afhankelijk van Aviapartner voor al onze vluchten. We proberen zoveel mogelijk de schade voor de reizigers te beperken door vluchten om te leiden, maar dat kost ons heel wat. Het begint nu wel erg lang te duren. We zijn er niet blij mee.'

TUI fly leidt het gros van zijn vluchten om en zet voor de andere eigen personeel in om de vliegtuigen te laden en te lossen. Ook bij KLM, een andere cliënt van Aviapartner, zijn ze niet gelukkig. 'We kunnen niets doen', klinkt het. 'Het is erg vervelend dat de staking zo lang duurt.'