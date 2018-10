Onderhandelingen bij Aviapartner verlopen moeizaam

De drie vakbonden, ACV Transcom, ABVV-BTB en ACLVB, zitten in afwachting van de directie samen voor overleg over het verdere verloop van de onderhandelingen. De vakbonden verwachten dat de onderhandelingen nog de hele dag zullen duren en zijn van plan hun vel duur te verkopen. 'Tijdens de twee voorbije stakingen zijn we opnieuw aan de slag gegaan met alleen loze beloften in onze achterzak', zegt een van de vakbondssecretarissen. 'Bij het conflict in 2017 hadden we de toezeggingen van de directie niet op papier. Bij de staking van januari dit jaar kregen we die wél schriftelijk. In beide gevallen heeft de directie zich niet aan de afspraken gehouden.'