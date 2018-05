Onderhandelingen bij Brussels Airlines mislukt

Er komt een afkoelingsperiode en wellicht staken de piloten in juni opnieuw twee dagen.

'Er is een vertrouwensbreuk tussen directie en piloten', aldus de vakbonden. Zij behouden hun stakingsaanzegging, maar een eventuele nieuwe staking zal in ieder geval niet meer deze maand plaatsvinden. 'Maar het water is heel diep', melden de bonden aan Belga.