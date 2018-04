Onderzoek Sociale inspectie naar Ryanair op Brussels Airport

De sociale inspectie onderzoekt de activiteiten van Ryanair op Zaventem. De christelijke vakbond hoopt dat de Ierse lagekostenspeler daardoor het ‘zwakke statuut’ van zijn werknemers opwaardeert.

De sociale inspectie van Halle-Vilvoorde neemt sinds enkele maanden de activiteiten van Ryanair op Brussels Airport onder de loep. Het onderzoek is opgestart na een klacht die de christelijke vakbond eind vorig jaar indiende. De vakbonden lopen al langer storm tegen het zwakke statuut van het Belgische Ryanair-personeel, dat werkt volgens een minder interessant Iers contract en in Ierland belastingen betaalt.

Nu zetten ze een stap verder. ‘Wij willen dat Ryanair het Belgische arbeidsrecht respecteert’, zegt Paul Buekenhout van de christelijke bediendebond LBC. Buekenhout verwacht dat de inspectie in mei of juni met een rapport komt.

Verschillende werknemers die met een Iers contract op de Zaventemse thuisbasis werken, moesten de voorbije tijd vragen over hun uurroosters, targets en arbeidsuren beantwoorden. Zo willen de inspecteurs vaststellen of de activiteiten van de Ierse lagekostenmaatschappij als een volledig Belgische hub kunnen worden aangezien.

Moeilijk onderzoek

Eenvoudig loopt het onderzoek bij het angstige personeel niet. Het cabinepersoneel van Ryanair, vaak goedkope werkkrachten uit Oost- of Zuid-Europa, wisselt elke twee jaar van standplaats en is amper georganiseerd. Het personeel communiceert enkel via gesloten Facebook-groepen met elkaar.

Vooral het zelfstandige Ryanair-personeel bevindt zich bij het onderzoek in een lastige situatie. ‘Zij worden door Ryanair in een structuur van verdoken zelfstandigheid geforceerd, en moeten daarover allerlei vragen beantwoorden’, zegt een piloot. Maar de inspectie zou de werknemers hebben duidelijk gemaakt dat ze niet ‘de kleine visjes’, maar Ryanair aan de muur wil nagelen.

Europees Hof van Justitie

De christelijke vakbond wil zo een ophefmakende zaak uit Charleroi naar Vlaanderen uitbreiden. Enkele werknemers van de basis in Charleroi wilden Ryanair in 2011 voor de Belgische rechtbank aanvallen nadat ze waren ontslagen omdat ze hadden geklaagd over de werkomstandigheden. Maar het Ierse bedrijf vond dat enkel een Ierse rechtbank bevoegd was voor de klacht omdat het personeel werkt op vliegtuigen die in Ierland geregistreerd zijn.

In september trad het Europees Hof van Justitie de werknemers bij. De Europese rechtbank verduidelijkte, op vraag van het Arbeidshof van Bergen, dat cabinepersoneelsleden hun rechten kunnen afdwingen op de plaats waar ze het belangrijkste deel van hun verplichtingen vervullen, waarbij de thuisbasis de belangrijkste aanwijzing is.

Binnenkort velt het Arbeidshof zijn langverwachte arrest. De vakbonden hopen dat een positieve beslissing ertoe leidt dat alle Ryanair-werknemers Belgische arbeidsvoorwaarden krijgen. Het dossier van de inspectie moet extra druk zetten op Ryanair om zich volledig aan het Belgische recht te onderwerpen. ‘Dan kunnen we een syndicale vertegenwoordiging opstarten en cao’s afsluiten, en hebben werknemers recht op een Belgische ziekteverzekering’, zegt vakbondsman Buekenhout.

Vakbonden niet welkom

De vakbonden zijn al jaren niet welkom bij Ryanair. Uit angst voor protestacties van zijn piloten kondigde de flamboyante CEO Michael O’Leary eind vorig jaar aan om de pilotenbonden erkennen. Maar de gesprekken daarover zijn in België nog lang niet afgerond.