Ontslag CEO wegens fraude stort Luikse luchthaven in crisis

De topman van de luchthaven van Luik is ontslagen omdat hij verdacht wordt van fraude. Dat gebeurt op een ogenblik dat de positie van de Europese cargohotspot in het gedrang komt door het gedeeltelijke vertrek van grootste klant FedEx.

Sinds hij in 1994 CEO werd, maakte Luc Partoune van de ingedommelde luchthaven van Luik een logistiek knooppunt in West-Europa. Maar de topmanager is volledig uit de gratie gevallen nu hij ontslagen is wegens financiële malversaties.

Partoune verloor maandagavond zijn job nadat uit een financiële audit van de consultant Deloitte was gebleken dat hij mogelijk gefraudeerd heeft. De lijst met aantijgingen in de kranten L'Echo, Le Soir en La Meuse is lang.

126.000 Onkosten CEO Luc Partoune diende voor 126.000 euro onkostennota's in, zonder veel verantwoording.

De topmanager - die zijn carrière begon op politieke kabinetten van de voorloper van het cdH maar intussen al jaren een PS-etiket heeft - kan niet verantwoorden waarom hij onkostennota's van in totaal 126.000 euro indiende. Hij wordt er ook van beschuldigd de wet op de overheidsopdrachten te hebben overtreden bij de luchthaven, die voor drie kwart in Waalse overheidshanden is. Hij gaf bovendien weinig onderbouwd 60.000 euro aan een consultant die eerder PS-schepen was in Blégny. Hij zou ook fictieve jobs hebben uitgeschreven en het autobeleid van de luchthaven hebben aangepast, zodat hij een auto van 90.000 euro kon leasen.

FedEx

Het ontslag plaatst de luchthaven van Luik in een slecht daglicht, en dat op een uiterst moeilijk moment. Enkele weken geleden kondigde de Amerikaanse pakjesleverancier FedEx aan dat hij 671 van de 1.700 jobs in Luik wil schrappen. De belangrijkste activiteiten verhuizen naar de luchthaven van Parijs, die een kwart van de aandelen van de Luikse luchthaven in handen heeft. Als de Luikse luchthaven geen waardige vervanger voor FedEx vindt, taant haar ster.

Bovendien lopen er grote investeringen. Tussen 2020 en 2040 wordt 400 tot 500 miljoen euro geïnvesteerd in de luchthaven. Een deel van de investeringen gaat naar de uitbouw van de passagiersdivisie. In 2025 moeten jaarlijks 600.000 passagiers het vliegtuig nemen in Luik. Dat doel is nog een verre droom. In 2019 gingen in Luik 170.000 passagiers aan boord.

De luchthaven van Luik gaf mooie locaties aan het Chinese Alibaba, terwijl de grootste klant FedEx zijn ogen had laten vallen op die gronden.

Er zijn ook opstekers. Cainiao - de logistieke poot van het Chinese technologiebedrijf Alibaba - bouwt in Luik zijn hub voor Europa. Er landen binnenkort vliegtuigen die miljoenen e-commercepakjes van China naar Luik vliegen.

Maar de vraag rijst of dat Luik veel zal opleveren. Toen Alibaba het project drie jaar geleden aankondigde, was sprake van 3.000 nieuwe jobs. Dat aantal is intussen gedaald naar 300. Dat is de helft van het aantal jobs dat verdwijnt met het gedeeltelijke vertrek van FedEx.

De vraag is of de deal niet meer kwaad dan goed doet. FedEx was destijds behoorlijk boos, want de Chinezen kregen erg goede locaties. 'Nergens ter wereld worden zulke goed gelegen gronden ter beschikking gesteld voor een entrepot', sneerde het Amerikaanse bedrijf na de aankondiging van de Chinezen. FedEx had toen nog uitbreidingsplannen in Luik en had zijn oog laten vallen op de gronden die Alibaba inpalmde.

