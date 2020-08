Onvoorspelbare reisvooruitzichten vertroebelen toekomst Brussels Airlines

Het coronavirus, dat de luchtvaart wereldwijd in enkele weken tot stilstand bracht, heeft een dramatische impact op de financiële resultaten van Brussels Airlines in het eerste halfjaar van 2020. Ook de toekomst is uiterst onzeker.

De Belgische luchtvaartmaatschappij heeft in de eerste zes maanden van het jaar 182 miljoen euro verlies gemaakt, ruim vijf keer meer dan in de eerste helft van 2019. Omdat alle lijnvluchten tussen 21 maart en 14 juni werden geschrapt, viel de omzet terug tot 252 miljoen euro, een daling met 63 procent. Brussels Airlines vervoerde vorig jaar tussen januari en juni 4,8 miljoen passagiers, dit jaar waren dat er 1,6 miljoen.

Lufthansa: 'Ten vroegste in 2024 weer op precrisispeil' Lufthansa, de Duitse moeder van Brussels Airlines, rapporteert donderdag bloedrode cijfers. In het tweede kwartaal van dit jaar vervoerde de luchtvaartgroep 1,7 miljoen passagiers, een duikvlucht van 96 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Lufthansa zag zijn omzet in het tweede kwartaal met 80 procent terugvallen, tot 1,9 miljard euro. Tegelijk dook het bedrijfsresultaat 1,7 miljard euro in het rood, ondanks significante besparingen. De luchtvaartgroep snoeide al 8.300 banen weg. Topman Carsten Spohr liet donderdag verstaan in Duitsland niet langer gedwongen ontslagen uit te sluiten. Blijven besparen is de boodschap, want een snel herstel komt er niet. 'We verwachten dat de luchtvaart ten vroegste in 2024 weer op het precoronapeil zit', zei Spohr. NS

Herstructureringen

Het bedrijf kon de kosten met bijna 40 procent reduceren. Ook de toekomst wordt bepaald door besparingen. In mei kondigde de maatschappij een update aan van het herstructureringsplan dat al sinds 2019 op tafel lag. Toen al wist Brussels Airlines dat het een tiende van de kosten moest schrappen om op een termijn van drie jaar rendabeler te worden dan de gemiddelde Europese speler.

Om die herstructurering door te zetten en tegelijk de impact van de coronacrisis op te vangen - in combinatie met een drastisch verlaagde en onvoorspelbare vraag - moest Brussels Airlines een onvermijdelijke krimp van 25 procent doorvoeren. 'We hebben maatregelen genomen om ook met een sterk verminderde capaciteit naar een rendabele business te evolueren', zegt Jan Derycke, hoofd financiën bij het bedrijf.

30 procent van het vluchtaanbod wordt geschrapt. Vooral de vakantiebestemmingen worden beperkt. De maatschappij focust op de hubfunctie als verbinding van Brussel met de rest van de wereld, een troef voor de moedermaatschappij Lufthansa. Daarnaast moest een kwart van het 4.000-koppige personeelsbestand sneuvelen. Na sociale onderhandelingen konden de directie en de bonden het aantal gedwongen ontslagen beperken tot 60.

Vraag onzeker

Niettemin blijft de toekomst onzeker. 'De oorspronkelijke versie van het herstructureringsplan voorzag dat we volgend jaar break-even draaien en in 2022 rendabel zijn. Door de grote onzekerheid moeten we voorzichtiger worden voor 2021. De herstructurering zal grotendeels doorgevoerd zijn, waardoor we onze kosten substantieel kunnen verminderen tegen het einde van het jaar. Vanaf 2022 gaan we echt naar rendabiliteit', zegt Derycke.

Vanaf 2022 gaan we naar rendabiliteit. Voor 2021 zijn we voorzichtiger geworden. Jan Derycke Hoofd financiën Brussels Airlines

Daarvoor zijn wel meer vluchten nodig. Momenteel vliegt Brussels Airlines aan ongeveer 33 procent van de normale capaciteit in Europa. De verbinding met Afrika, nog een troef voor Lufthansa, wordt nog onderbenut. Vorige maand werd een geplande uitbreiding van het aanbod uitgesteld. 'We moesten toen heel voorzichtig zijn met cash', zegt Derycke. Intussen kreeg Brussels Airlines een lening van 290 miljoen euro van de overheid. Lufthansa investeert 170 miljoen euro in zijn Belgische dochter.

'Cash is inderdaad niet meer het probleem, maar de grote onzekerheid legt een mist over de toekomst. De opflakkerende rode zones in Europa hebben een onmiddellijke invloed op de vraag, mensen boeken veel meer last minute. Augustus is merkbaar moeilijker dan juli. De geplande 35 procent capaciteit tegen het einde van de zomer wordt moeilijk, maar het vasthouden aan 33 procent blijft haalbaar.'