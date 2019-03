Ook Australië houdt Boeing 737 Max 8 aan de grond

De crisis bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing dijt uit. Ook Australië weert tijdelijk het vliegtuigtype 737 Max, nadat in vijf maanden tijd twee toestellen een dodelijke crash maakten.

De Australische burgerluchtvaartautoriteit (CASA) heeft 'de operaties van Boeing 737 Max-vliegtuigen naar en van Australië tijdelijk opgeschort'. Dat meldde ze dinsdag in een persbericht. 'Hoewel geen Australische luchtvaartmaatschappijen de Boeing 737 Max gebruiken, vliegen twee buitenlandse maatschappijen met deze toestellen naar Australië.'

De topman van CASA zei dat de opschorting van de operaties met het Boeing-type in het belang van de veiligheid is, met het oog op de twee dodelijke crashes. 'De opschorting duurt tot we meer informatie hebben om de veiligheidsrisico's te herzien van verdere operaties van de Boeing 737 Max naar en van Australië.'