Ook Duitse Ryanair-piloten willen staken

De sociale conflicten bij de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair volgen elkaar in hoog tempo op.

Maandag heeft een meerderheid van de in Duitsland gestationeerde piloten zich uitgesproken voor een staking. Ze wil daarmee hogere vergoedingen en betere arbeidsvoorwaarden afdwingen. Zo'n 96 procent is voor, aldus de pilotenvakbond Cockpit.

Wanneer ze het werk zullen neerleggen, is nog niet duidelijk. De pilotenbond geeft de directie tot dinsdag 7 augustus de tijd om met een aanbod te komen, klinkt het. De voorbije weken legde het cabinepersoneel in België, Spanje, Portugal en Italië al eens het werk neer en staakten de piloten in Ierland. Aanstaande vrijdag wil die laatste groep opnieuw het werk neerleggen, al voor de vierde keer.