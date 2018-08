Ook Nederlandse en Duitse Ryanair-piloten staken vrijdag

Zowel de Duitse als de Nederlandse vakbonden bij Ryanair sloten zich woensdagavond aan bij hun collega's in België, Zweden en Ierland die eerder al hadden besloten vrijdag het werk neer te leggen.

Schadevergoeding

Ryanair besloot eerder deze week al om 146 vluchten die voor vrijdag gepland waren te annuleren, waarvan 108 in ons land: 26 op Brussels Airport en 82 op Charleroi. Daar komen nu in ieder geval nog 250 annuleringen van Duitse vluchten bij. Daardoor gaat ongeveer 1 op de 6 van de 2.400 vluchten die Ryanair oorspronkelijk had voorzien niet door.