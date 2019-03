Ook Trump zet Boeing aan de grond

Ook in de VS wordt luchtvaartmaatschappijen met onmiddellijke ingang verboden nog met een Boeing 737 Max te vliegen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dat woensdagavond aangekondigd, nadat Boeing zelf het advies had gegeven om wereldwijd alle 737 Max-vliegtuigen aan de grond te houden. Het aandeel van de vliegtuigbouwer nam daarop een nieuwe duik .

'De veiligheid van het Amerikaanse volk is van het grootste belang voor ons', zei Trump in het Witte Huis. De president hoopt dat 'erg snel' antwoorden komen op de vragen die zijn gerezen na twee dodelijke crashes met hetzelfde type vliegtuig in korte tijd, afgelopen weekend in Ethiopië en in oktober in Indonesië. 'Tot dan blijven de vliegtuigen aan de grond', zei hij.

Dodelijke crashes

Terwijl het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart dinsdagavond al uit voorzorg alle vluchten van de Boeing 737 Max 8 en zijn opvolger, de 737 Max 9, in Europa schorste, mochten de toestellen voorlopig blijven vliegen in de VS.

De Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA), het agentschap dat het bewuste Boeing-toestel certificeerde, liet begin deze week verstaan dat de 737 Max-toestellen veilig zijn. Ook American Airlines behield alle vertrouwen in de vliegtuigen. Maar in politieke kringen gingen stemmen op om de toestellen ook in de VS aan de grond te houden.

Commerciële nachtmerrie

Voor Boeing is de pan-Europese en Amerikaanse ban van zijn paradepaardje een commerciële nachtmerrie. De 737 Max-reeks is de best verkopende in de geschiedenis van de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Sinds de commercialisering van het toestel in 2017 heeft Boeing er al zowat 350 exemplaren van verkocht. Luchtvaartmaatschappijen hebben ongeveer 5.000 toestellen van de 737 Max-reeks besteld. In juni verhoogde Boeing de productie naar 57 exemplaren per maand.