Oostendse vliegtuigrecycleerder opent vestiging in Arizona

Aerocircular, een jong bedrijf dat vliegtuigen uit elkaar haalt en voor de onderdelen een nieuwe bestemming zoekt, opent een ontmantelingshal in de Amerikaanse staat Arizona.

Koen Staut, stichter-CEO van Aerocircular, broedt al vijf jaar op het idee om oude vliegtuigen te recycleren. Niet in hun geheel, maar door het toestel eerst te ontmantelen en daarna de onderdelen een tweede leven te geven. Denk aan de motor, het landingsgestel, de romp of de interieurpanelen. Het gaat niet om schroot, benadrukt Staut, maar om vliegtuigen van 15 tot 20 jaar oud die het einde van hun levensloop naderen.

'In het ideale geval keren de onderdelen terug naar de toeleveranciers van de vliegtuigbouwers, zodat er echt sprake is van circulariteit', legt hij uit. 'Daarnaast zoeken we, samen met universiteiten, naar andere toepassingen voor de onderdelen en restmaterialen zoals aluminium. Dat kan in de luchtvaartindustrie zijn, maar ook daarbuiten. Waar de onderdelen uiteindelijk terechtkomen, is een kwestie van vraag en aanbod. Wij kopen zelf geen vliegtuigen, maar proberen voor de eigenaar de hoogste return uit de ontmanteling te halen.'

De kopers van de onderdelen kunnen makelaars in vliegtuigonderdelen zijn, of grondstoffenverwerkers als het om de restmaterialen gaat. De hersteldienst van de luchtvaartmaatschappij Lufthansa en de bouwgereedschappenreus Hilti geven het Oostendse bedrijf technische bijstand bij de ontmanteling.

Stroomversnelling

Na de lange studietijd zit het project in een stroomversnelling. Staut stak eind januari, samen met Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), de eerste spade in de grond voor Aerocirculars ontmantelingshal op de luchthaven van Oostende. Het recyclagebedrijf zal er jaarlijks tot 25 passagiersvliegtuigen (type Boeing 737 en Airbus A320) uit elkaar halen, wat op termijn goed moet zijn voor 35 directe jobs.

137 jobs In Arizona rekent Aerocircular-CEO Koen Staut op 35 nieuwe jobs. Inclusief indirecte jobs moet de teller over vijf jaar zelfs oplopen tot 137 jobs.

De plannen voor Aerocirculars tweede vestiging werden deze week meer dan 8.000 kilometer verder, in de Phoenix-Mesa Gateway Airport in de Amerikaanse staat Arizona, voorgesteld. Ook daar rekent Staut op 35 nieuwe jobs. Inclusief indirecte jobs moet de teller over vijf jaar zelfs oplopen tot 137 jobs. In de hangar zal het recyclagebedrijf twee 737's tegelijk kunnen ontmantelen.

Staut werd in Arizona met open armen ontvangen, onder meer door gouverneur Doug Ducey. 'De Amerikanen vinden ons project de moeite, ook al gaat het niet om een mega-investering met honderden jobs. Vooral de recyclage-innovaties interesseren hen, want Arizona telt talloze vliegtuigkerkhoven. Interessant voor ons is dat er een universiteit aan de overkant van de straat is, waarmee we een ecosysteem voor recyclageonderzoek kunnen vormen.'

Midden-Oosten

De Amerikaanse investering bedraagt 3,6 miljoen dollar en die in Oostende 4,5 miljoen euro. Hoe krijgt Aerocircular dat allemaal overbrugd in afwachting van zijn twee hangars? 'We doen nu al ontmantelingen op locatie, zoals een Airbus A340 op luchthaven van Frankfurt. Dat brengt al geld in het laatje', antwoordt Staut.

Schermvullende weergave Koen Staut, de stichter-CEO van Aerocircular ©Aerocircular

'We werken met private financiering. Dit was allemaal voorzien. De voorbije jaren hebben we gebruikt om ons huiswerk te maken en onderzoek te doen naar de mogelijke herbestemming voor de materialen. Het voordeel is dat je dat maar één keer hoeft te doen. De kennis voor Oostende kunnen we een-op-een gebruiken voor Arizona.'

Staut heeft er goede hoop op dat de Oostendse activiteiten van bij hun eerste jaar winstgevend zijn. De West-Vlaamse Intercommunale prefinanciert de betonnen fundering van de Oostendse hal voor een bedrag van 2,2 miljoen euro.