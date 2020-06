Op de eerste vlucht van Brussels Airlines: 'Dit is het nieuwe vliegen'

Veel desinfecterende doekjes, één balorige passagier en geen drank. De Tijd stapte aan boord van het eerste vliegtuig dat Brussels Airlines na drie maanden coronapauze de lucht instuurde. 'Het is toch een beetje onwennig.'

'Mijn oudjes waren heel content.' Rita Aerden woont al vijf jaar in Umbrië, maar bracht de voorbije maanden bij haar ouders in België door. Toen het coronavirus midden maart uitbrak, was ze toevallig op familiebezoek. Daardoor moest ze in de heimat van haar zware enkelbreuk revalideren. Maar zodra Brussels Airlines zijn nieuwe aanbod lanceerde, boekte Rita een ticket naar Rome. 'Ik kijk er echt naar uit', zegt ze glimlachend. 'Maar het is toch een beetje onwennig.'

Na bijna drie maanden pauze vertrokken in Zaventem maandag elf vluchten van Brussels Airlines. De nationale luchthaven is helemaal aangepast aan het coronatijdperk. Wie de vertrekhal in wil, moet door een glazen container waarin de lichaamstemperatuur automatisch wordt gemeten. Handen wassen kan in de vertrekhal aan mobiele wastafels. Overal op de luchthaven staan dispensers met handgel. De tax­freeshop biedt op één rek miniflesjes whisky en flacons met alcoholgel aan - 30 milliliter voor 3,90 euro.

Voorlopig geen rinkelende trolleys met eten of parfums. En door het weghalen van magazines en menukaarten ontstaat meer beenruimte.

In het beveiligde deel van de luchthaven hangt om 8 uur 's ochtends een doodse stilte. Alleen de krantenwinkel en de sportwinkel JD, waar twee mensen sneakers passen, zijn open. Ontbijt is enkel te koop aan het smoothiestalletje. 'Sorry, de levering is pas aangekomen', verontschuldigt de verkoper zich, die net de koelkasten begint te vullen. 'Het is hier chaos.'

Wachtrij

Voor 100 euro kon De Tijd meevliegen met de allereerste vlucht naar Rome. Maar omdat het vliegtuig razendsnel uitverkocht was, verplaatste de luchtvaartmaatschappij ons naar een extra vlucht anderhalf uur later. Hoewel de luchthaven oproept bij Europese vluchten 2,5 uur op voorhand te komen, wachten een uur voor vertrek amper vijftien mensen aan de gate. Bij gebrek aan zitplaatsen vormt zich langs de stilgelegde lopende banden langzaam een rij reizigers met mondmaskers.

Behalve heel wat Belgen en Italianen die naar huis terugkeren, schuiven ook toeristen aan. 'Eigenlijk wilden we deze week naar Puglia, maar de vlucht werd geannuleerd', vertellen Ine en Naomi. Het jonge koppel uit Roeselare gaat naar de Amalfikust en bezoekt daarna Rome. 'Wij hadden deze week verlof gepland, en we mochten dat van onze werkgever niet meer veranderen. Dat komt ons eigenlijk niet slecht uit.'

Tijd om te boarden. Een baliemedewerker roept eerst de rijen 18 tot 24 en dan 12 tot 18 op. Daarna springt iedereen plots recht, waardoor alle reizigers - weliswaar vanop een afstand - samendrommen voor de balie. Zo ontstaan wachtrijen, wat de luchtvaartmaatschappij willen vermijden. 'We willen mensen per rij laten instappen en beginnen met de achterste', zegt Maaike Andries, woordvoerster van Brussels Airlines. 'Dat is het nieuwe vliegen dat we allen moeten leren.'

Zetels

Het vliegtuig loopt goed vol. Minder dan een kwart van de zetels is onbezet. Veel mensen zitten met drie naast elkaar, enkele rijen blijven leeg. Als het vliegtuig in de lucht hangt, komt het cabinepersoneel rond met hygiënedoekjes. De vlucht verloopt opmerkelijk rustig. Voorlopig geen rinkelende trolleys met eten of parfums. En door het weghalen van magazines en menukaarten ontstaat meer beenruimte.

De taxichauffeurs moeten buiten wachten. De enige aanwezigen zijn vier militairen met een machinegeweer.

Na een uur ontstaat plots tumult. 'Het is schandalig', zegt een lezer van Het Laatste Nieuws tegen de steward. Wanneer we dichterbij komen, wijst de man erop dat heel wat passagiers met hun koffer in het vliegtuig stapten. Nochtans vraagt Brussels Airlines handbagage vooraf in te checken en wachtrijen te vermijden.

Na enkele zinnen eindigt ons gesprek abrupt. Een luistervinkende achterbuur heeft het personeel gealarmeerd. 'Meneer hier is van de pers', klaagt hij. 'Ga maar schoon op uw plek zitten. Een beetje opruien, zeker!'

Chocolade

Om 11 uur landt de A319, waarna het vliegtuig rij per rij leegloopt. Aan de gate likt een Italiaan met afgezakt mondmasker aan een hoorntje met chocolade-ijs. Bij de bagageband ontmoeten we de boze medepassagier weer, die voor zijn werk vaak naar Italië moet. 'Ik wil Brussels Airlines steunen, ik wil dat ze overleven', zegt hij. 'Maar ze moeten de regels volgen!'