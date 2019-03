Opbod tussen bonden gijzelt Belgisch luchtruim

De luchtverkeersleider Skeyes (ex-Belgocontrol) plant voor woensdagnacht nieuwe acties, nadat het Belgische luchtruim dinsdagnacht al uren werd lamgelegd. De vakbonden staan onder grote druk van de Gilde der Luchtverkeersleiders.

Het luchtverkeer op de Belgische luchthavens draaide dinsdagnacht in de soep. De luchtverkeersleiders van Skeyes (het vroegere Belgocontrol) in Zaventem, Oostende, Luik en Charleroi voerden om de beurt prikacties die tot heel wat hinder leidden. Van 4 tot 6 uur ’s ochtends was zelfs het volledige Belgische luchtruim gesloten voor vliegtuigen. Ook in de nacht van woensdag op donderdag wordt het oostelijke luchtruim enkele uren gesloten.

Bij Skeyes is het al langer onrustig. Begin maart kon een nacht geen vliegverkeer plaatsvinden omdat een reeks luchtverkeersleiders zich plots ziek meldde. Ze hekelen de hoge werkdruk, de vele aansluitende shifts en het gebrek aan personeel, wat de veiligheid volgens hen in het gedrang brengt. ‘Ze blijven ons maar uitpersen als citroenen’, klaagt een verkeersleider.

ACV

De Belgische Gilde van Luchtverkeersleiders wil aantonen dat zij het bedrijf leidt. Ze heeft de vorige CEO buiten gekregen en probeert dat nu weer. Een bron bij skeyes

Skeyes wierf de voorbije jaren tientallen nieuwe verkeersleiders aan. Maar het duurt lang vooraleer die echt aan de slag gaan. Heel wat kandidaten slagen niet in de zware opleiding, die twee jaar duurt. Bovendien moeten nieuwe mensen eerst ervaring opdoen in de verkeerstoren voor ze in de radar, die het hele luchtruim controleert, mogen werken. Net in die radar is het personeelstekort nijpend.

Uit protest tegen de gang van zaken diende het ACV begin februari een stakingsaanzegging in, gekoppeld aan 25 eisen. De tegenvoorstellen van de directie noemde de christelijke vakbond ‘ruim onvoldoende, zelfs lachwekkend’.

De andere vakbonden tonen zich voorzichtiger. De liberale VSOA volgde pas maandag na een verhitte personeelsvergadering schoorvoetend de stakingsaanzegging van het ACV. De socialistische vakbond ACOD, die weinig leden telt, dient voorlopig geen aanzegging in omdat ze voort wil onderhandelen.

Gilde

Volgens verschillende bronnen zijn de acties bij Skeyes het gevolg van een opbod tussen de vakbonden, aangevuurd door de Belgische Gilde van Luchtverkeersleiders (BGATC). Volgens de ene vertegenwoordigt die beroepsorganisatie een meerderheid van de luchtverkeersleiders, volgens de andere bijna niemand.

Skeyes (ex-Belgocontrol) > Autonoom overheidsbedrijf. > Beheert de landingen op de Belgische luchthavens en de vliegbewegingen boven België. > Omzet: 235 miljoen euro (2017). > Bedrijfsresultaat: 22,5 miljoen euro. > Aantal werknemers: 900. > Hoofdzetel: Steenokkerzeel. > CEO: Johan Decuyper (sinds 2013).

De machtige Gilde ligt al jaren in conflict met de directie van Skeyes. Maar omdat de organisatie geen deel uitmaakt van het sociaal overleg, moet ze druk uitoefenen via de vakbonden. Vooral bij het ACV, de grootste vakbond in de verkeerstoren, is de invloed van de Gilde groot. ‘Een groep die hard leunt op het ACV’, omschrijft een bron de organisatie. ‘De Gilde wil aantonen dat zij het bedrijf leidt. Ze heeft de vorige CEO buiten gekregen (Jean-Claude Tintin in 2013, red.) en probeert dat nu opnieuw te doen’, zegt een andere bron.

De grote vijand van de Gilde is Johan Decuyper. De voormalige CD&V-kabinetschef werd in 2013 CEO van het zieltogende Belgocontrol. Decuyper slaagde erin de historische verliezen weg te werken en het bedrijf te moderniseren.

Goedbetaald

Maar bij de vakbonden maakte de CEO weinig vrienden. Zo besliste hij dat het management voortaan de planning van de shiften opstelt, iets wat de vakbonden tot voor kort zelf deden.

Bij het grote publiek oogsten de goedbetaalde verkeersleiders wellicht weinig sympathie met hun acties. Een startende verkeersleider verdient na zijn opleiding 6.700 euro bruto per maand. Bij sommigen loopt dat dankzij het uitgebreide premiestelsel op tot 15.000 euro per maand. ‘Het is niet omdat je veel verdient dat je werkgever zich niet aan de wet moet houden’, repliceert een verkeersleider.