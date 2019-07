Opnieuw deel luchtruim dicht door zieken bij Skeyes

In de nacht van vrijdag op zaterdag gaat tussen 1u30 en 4u30 het westelijke deel van het Belgische luchtruim dicht. Bij de luchtverkeersleider Skeyes zijn er te veel zieken om het luchtruim open te houden.

Vliegverkeer zal enkele uren onmogelijk zijn, maar volgens een woordvoerder van Skeyes is de impact zeer beperkt. 'Op dat moment is er weinig vliegverkeer en vliegtuigen kunnen ook nog omgeleid worden via het oostelijke deel van het luchtruim', klinkt het.