Opnieuw problemen met Boeing 737 Max

De nieuwe problemen dateren van afgelopen dinsdag. Een Boeing 7373 MAX van Air Canada was opgestegen in Arizona in de VS en was onderweg naar Montreal in Canada. Er waren enkel drie bemanningsleden aan boord op de testvlucht. Maar door problemen met de motor moest het toestel een onvoorziene landing maken in Tucson, zo bevestigt Air Canada nu. Volgens de luchtvaartmaatschappij kregen de piloten een waarschuwing op hun dashboard, waarna ze de motor uitschakelden en het toestel probleemloos aan de grond zetten. Het vliegtuig staat nog altijd op de luchthaven van Tucson.