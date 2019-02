Opnieuw verdwijnt Belg bij Brussels Airlines

De absolute top van Brussels Airlines telt weer een Belg minder. De Zwitser Edi Wolfensberger vervangt Thibault Demoulin als operationeel directeur van de Belgische luchtvaartmaatschappij.

Brussels Airlines krijgt op 15 april een nieuwe operationeel directeur: Edi Wolfensberger. Dat meldt de Belgische luchtvaartmaatschappij dinsdag.

Wolfensberger wordt de eindverantwoordelijke voor onder meer de vluchtoperaties, de onderhoudsafdeling en de grondoperaties. De 37-jarige Zwitser werkt al tien jaar voor de Lufthansa-groep, waar ook Brussels Airlines deel van uitmaakt. Sinds januari 2017 leidt hij het opleidingscentrum van Lufthansa in Zwitserland.

In het toptrio van Brussels Airlines neemt Wolfensberger de plaats in van de Belg Thibault Demoulin. De aanwezigheid van de ex-piloot was symbolisch belangrijk nadat Lufthansa, de Duitse eigenaar van Brussels Airlines, CEO Bernard Gustin en financieel directeur Jan De Raeymaeker begin vorig jaar de laan uitgestuurd hadden. Commercieel directeur Christina Foerster, een absolute vertrouwelinge van Lufthansa-CEO Carsten Spohr, werd toen CEO.

Piloot

Volgens Brussels Airlines zet Demoulin een stap opzij omdat hij opnieuw aan het werk kan als piloot. 'Hij zal zich opnieuw concentreren op zijn passie door te werken als fulltime captain Airbus A330', klinkt het in een persbericht. 'Demoulin aanvaardde om ons te helpen in de transitieperiode en iedereen was zeer tevreden over hem', zegt Etienne Davignon, vicevoorzitter van Brussels Airlines.

Na het vertrek van Demoulin telt het toptrio van Brussels Airlines nog maar één Belg: financieel directeur Dieter Vranckx, die een lange carrière bij Lufthansa achter de rug heeft. Davignon kondigde aanvankelijk aan dat het directiecomité ook zou worden uitgebreid met een vierde Belg, die verantwoordelijkheid zou worden voor de public affairs. Maar die vierde man werd nooit aangesteld.

Eurowings

De voorbije maanden hebben al zeker vijf 'vice presidents' Brussels Airlines al dan niet vrijwillig verlaten. De laatste vertrekker is de ervaren VP Operations Dirk Vrebos, de dichtste medewerker van de operationeel directeur. Hij wordt opgevolgd door een andere Belgische, Anne Tricot.

Sommigen hebben te luid gezegd dat ze niet geloven in Eurowings, dat verlieslatend is.

Ook personeelsdirecteur Jan Vanoppré en aankoop- en onderhoudsverantwoordelijke Danny Vanspringel verlieten het bedrijf. Daarmee is bijna het volledige topmanagement rond ex-CEO Bernard Gustin weg bij Brussels Airlines. 'Sommigen hebben te luid gezegd dat ze niet geloven in Eurowings, dat verlieslatend is', verklaart een bron de vele vertrekkers.

De geplande opslorping van Brussels Airlines in de lagekostendochter van Eurowings leidt tot heel wat onrust in Zaventem. Eind vorig jaar bleek nog dat de Belgen in de nieuwe structuur van Eurowings met lege handen achterbleven. Op het hoogste niveau van de Eurowings Group, die bestaat uit Eurowings en Brussels Airlines, zit geen enkele Belg.

'Twee Belgen hebben een aanbod voor een hoge functie niet aanvaard omdat ze niet één dag per week in Keulen wilden werken', zegt Davignon. 'U kent de Belgen, hé.'