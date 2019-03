Oprichter vliegt buiten bij helikopterbedrijf NHV

Oprichter Eric Van Hal is CEO af bij NHV, het voormalige Noordzee Helikopters Vlaanderen. De exacte reden voor zijn ontslag is niet bekend.

Van Hal is overrompeld als we hem bellen voor een reactie. Dat NHV daarover een persbericht uitstuurde, was hem niet bekend. Over het waarom van zijn vertrek geeft hij geen commentaar. NHV geeft in een reactie wel aan dat 'Eric Van Hal en het directiecomité andere visies op de toekomst van het bedrijf hadden. Daarom leek de beste en meest werkbare oplossing dat het dagelijks bestuur bij iemand anders zou belanden.'

De oprichter van NHV blijft voorlopig bestuurder én aandeelhouder van het helikopterbedrijf. Hij wordt als CEO vervangen door de Duitser Steffen Bay, die onlangs aan boord kwam bij de Oostendse groep. Bay heeft een loopbaan van meer dan twintig jaar achter de rug in de helikopterbranche. In het persbericht staat opvallend genoeg geen dankwoord aan het adres van Van Hal.

Seaking

Van Hal richtte Noordzee Helikopters Vlaanderen meer dan twintig jaar geleden op samen met zijn stiefbroer en ex-Seaking-piloot Jef De Kinder. NHV specialiseerde zich in diensten aan de offshoresector, de beloodsing van schepen, het vervoer van onderhoudstechnici naar windmolenparken en reddingsoperaties op zee. Op land verzorgt het medische repatriëring en orgaantransporten.

De familie Plouvier en de investeerder William Wilford ondersteunden het bedrijf aanvankelijk financieel. Zij werden in 2013 afgelost door het Franse investeringsfonds Ardian. Van Hal en het management behielden na de overname door Ardian 25 procent van de aandelen.

Zwaar weer

De eigenaarswissel in 2013 moest de snelle groei van het helikopterbedrijf opvangen maar genereerde niet meteen betere resultaten. In 2015 was er nog een omzetsprong van 79 procent naar 203 miljoen euro, vooral dankzij de overname van het grotere Noorse Blueway. Toen opperde Van Hal nog de ambitie om in vijf jaar tijd de omzet te verdubbelen tot 400 miljoen euro. Daarmee zou hij kunnen meespelen met de grote jongens, de Amerikaanse reuzen Bristow en CHC, en het Britse Babcock.

Maar de daaropvolgende twee jaren ging NHV door zwaar weer. In 2016 werd het helikopterbedrijf - waarvan de omzet voor meer dan twee derde komt uit de olie- en gassector op zee - getroffen door de crisis in de oliesector. Het jaar erop moest NHV zijn grootste helikopters na een dodelijk ongeval met hetzelfde model bij één van zijn concurrenten aan de grond houden. De omzet bleef toen steken op 175 miljoen euro.