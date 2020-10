Oud-kabinetschef Reynders ruilt NMBS voor luchtvaart

Olivier Henin werd in 2015 financieel directeur (CFO) van de NMBS. Hij volgde toen Michel Allé op, die met pensioen ging. Henin werkte voordien als kabinetschef van toenmalig vicepremier Didier Reynders (MR) , die zijn topmedewerkers graag op belangrijke functies posteerde. Door de vele wissels en pensioneringen aan de top is Henin vandaag het directielid met de langste staat van dienst bij de NMBS.

Volgens LN24 had de Waal evenwel geen zin om zijn zesjarig mandaat bij de NMBS te verlengen. Hij ruilt de spoorsector voor de luchtvaart en wordt financieel directeur van Blueberry. Die holding ontstond eerder dit jaar als joint venture van Sabena Aerospace (het vroegere onderhoudsbedrijf van Sabena) en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), waarvan Henin ondervoorzitter is.

Sabca

Henin is een van de machtigste MR-figuren op de achtergrond. Hij is ook bestuurder bij Brussels Airport. Daarnaast zetelt de liberaal in de raad van bestuur van de goederenspooroperator Lineas en de Luikse verzekeraar Ethias, die in handen is van verschillende overheden.