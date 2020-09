Overname luchtvaartbedrijf Asco gaat niet door

De Amerikaanse luchtvaartgroep Spirit Aerosystems ziet af van de overname van haar Zaventemse sectorgenoot Asco. Die kon niet tijdig aan de voorwaarden van Europa voldoen om de deal goed te keuren. Asco komt opnieuw volledig in de handen van de familie Boas.

Het was een van de spraakmakende deals van 2018: de verkoop van de specialist in vliegtuigonderdelen Asco door de familie Boas aan sectorgenoot Spirit Aerosystems. De Amerikanen telden 650 miljoen dollar (542 miljoen euro) in cash neer voor het Belgische bedrijf. Door de nood aan investeringen en het gebrek aan opvolging besloot de eigenaarsfamilie Boas van de Zaventemse leverancier van vliegtuigonderdelen in te gaan op het bod van het beursgenoteerde bedrijf uit Kansas.

Enkele maanden na de overname bleek evenwel dat de Europese mededingingsautoriteiten vragen hadden bij de deal, waardoor Spirit het aanmeldingsdossier tijdelijk introk. De cyberaanval die Asco trof, leidde parallel tot heel wat vertraging. Midden juni vorig jaar legde een cyberaanval via ransomware, waarbij hackers de servers van een bedrijf blokkeren als chantagemiddel om geld los te krijgen, de fabriek van Asco wekenlang stil. De groep moest haar IT-systemen volledig heropstarten.

Nu trekt Spirit de overnameplannen definitief in. 'Europa was enkel bereid de deal goed te keuren onder bepaalde voorwaarden. Alle technische en financiële informaties over Sonaca moesten volledig geïsoleerd worden, zodat Spirit ze niet zou kunnen inkijken', reageert topman Christian Boas. 'Dat moest tegen begin oktober gebeuren, maar dat lukt ons niet.'

Streep door de rekening

In mei vorig jaar heronderhandelde Spirit al de overnameprijs van 650 naar 604 miljoen dollar. In oktober zakte de prijs volgens een onopgemerkt gebleven persbericht verder tot 420 miljoen dollar, of omgerekend 370 miljoen euro.

Nu ziet Spirit Aerosystems, inziende dat het Europese fiat er niet zal komen, volledig af van de overname. Dat is een streep van enkele honderden miljoenen door de rekening van de familie Boas, die voor 2018 Asco volledig in handen had. Dat is vanaf nu opnieuw het geval.

Vleugels

Asco is een van de drie grote Belgische toeleveranciers aan de luchtvaartindustrie, samen met Sonaca en Sabca. Het heeft een stevige positie in het ontwerpen en produceren van hardmetalen onderdelen voor vliegtuigen zoals 'slats en flaps' - de delen van een vleugel die verstelbaar zijn bij het landen en opstijgen - en is aanwezig in bijna alle belangrijke programma's voor burgervliegtuigen.

Airbus en Boeing behoren tot de vaste klanten. Maar Asco werkt ook mee aan het gevechtsvliegtuig F-35, waarvan de federale regering er 34 bestelde.