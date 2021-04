Parijs hofleverancier van geldronde Air France-KLM

De Europese Commissie gaat onder voorwaarden akkoord met maximaal 4 miljard euro aan extra steun voor Air France, een onderdeel van Air France-KLM. Dat pakket bestaat uit twee delen: enerzijds haalt Air France extra kapitaal op bij bestaande aandeelhouders. Die kapitaalverhoging is begrensd op maximaal 1 miljard euro, bijna de helft van de huidige beurswaarde van 2,2 miljard euro. Anderzijds gaat Parijs een al toegekende staatslening van 3 miljard omzetten in 'hybride schulden', zoals aandelen of obligaties.

De Franse regering is van plan bij die gelegenheid haar participatie in Air France-KLM ruim te verdubbelen tot net onder 30 procent, van 14,3 procent nu. Dat belang moet van Europa op termijn worden teruggebracht tot minder dan 25 procent. Nederland heeft ongeveer 14 procent van de aandelen in handen. Maar de Commissie benadrukt dat KLM, de Nederlandse tak van Air France-KLM, niet voor de steun in aanmerking komt.