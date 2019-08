Peking grijpt in bij Hongkongse luchtvaartmaatschappij

Rupert Hogg, van Britse komaf, neemt daarmee verantwoordelijkheid 'voor recente gebeurtenissen', laat de luchtvaartmaatschappij in een verklaring weten. Opvallend was dat Chinese staatsmedia de eerste waren om zijn vertrek aan te kondigen, wat China-watchers doet vermoeden dat Peking in werkelijkheid achter de beslissing zit. Ook de commercieel directeur van Cathay stapt op.

De belangrijkste luchtvaartmaatschappij van Hongkong is in een lastige positie terechtgekomen door aanhoudende protesten in en rond de luchthaven. Demonstranten in Hongkong ageren al weken tegen politieke invloed van Peking op de autonome regio. Werknemersverenigingen bij de luchtvaartmaatschappij steunen de acties. Bij protesten werd bovendien een piloot van Cathay opgepakt.