Piloten Brussels Airlines verwerpen loonakkoord maar staken nog niet

Een vorige week bereikt akkoord over werkdruk en verloning vindt geen genade bij de piloten van de luchtvaartmaatschappij. Er wordt opnieuw onderhandeld.

De stemming over het akkoord loopt tot maandag 17.00 uur, maar nu al is duidelijk dat meer dan de helft van de piloten die stemde niet akkoord gaat met het voorstel waarover directie en vakbonden het eerder eens waren geraakt. Dat voorstel voorziet onder meer in het equivalent van een dertiende maand, betere betaling van overuren, meer rust voor de piloten en extra verlofdagen vanaf 60 jaar.