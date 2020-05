Piloten Brussels Airlines willen tot 45 procent loon inleveren

Dat schrijven ze in een open brief. Het voorstel van de piloten zou gecumuleerd een besparing van 100 miljoen euro kunnen opleveren.

De piloten van Brussels Airlines zeggen nu bereid te zijn tot 2023 fors in te leveren. 'Onze oplossing is een aanzienlijke verlaging van onze werkregimes en dus bijgevolg van onze salarissen en loonkosten tot 2023 te accepteren', luidt het. Zo zal het cockpitpersoneel zijn salaris met maximaal 45 procent verlagen.

Aangezien Brussels Airlines vanaf 2023 opnieuw plant te groeien, is het belangrijk piloten aan boord te houden. 'In zijn hervormingsplan voorziet het management dat er in onze firma niet alleen een structurele winstgevendheid zal zijn, maar ook een gestage groei. Een groei die er in 2023 voor zal zorgen dat we de huidige grootte van ons bedrijf gaan overstijgen en dat we dus iedereen meer dan voltijds nodig gaan hebben. Reden te meer om iedereen aan boord te houden.'