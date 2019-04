Piloten vrijgepleit bij ramp Ethiopian

Hoogteregelaar

Bij het ongeluk op 10 maart kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Daarna kwam aan het licht dat in het type toestel van Boeing, een 737 Max 8, een nieuw veiligheidssysteem was geïnstalleerd. Dat Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) duwt de neus van het toestel automatisch naar omlaag. Het onderzoeksrapport geeft vooralsnog de automatische hoogteregelaar niet de schuld, maar vertelt wat er is gebeurd.

Het systeem dat de neus van de in Ethiopië verongelukte Boeing automatisch omlaag duwde, zou vier keer zijn herstart nadat de piloot het had uitgeschakeld.

In oktober vond een soortgelijk ongeluk plaats in Indonesië met eenzelfde soort toestel, waarbij 189 mensen omkwamen. Ook in dat vliegtuig was het MCAS geïnstalleerd.