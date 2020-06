Pokerspel om Lufthansa houdt Brussels Airlines in spanning

Verwatering

Thiele is het niet eens met de prijs van 2,56 euro waartegen de Duitse staat nieuwe aandelen zou kopen. Aangezien die prijs bijna vier keer lager ligt dan de huidige beurskoers en hij zelf geen aandelen mag bijkopen tegen die lage prijs, zou zijn belang door de deal fors verwateren. De Duitse regering houdt vast aan de lage instapprijs, omdat ze de aandelen snel met winst wil doorverkopen wanneer de financiële situatie van Lufthansa genormaliseerd is.

Zwart scenario

Het management waarschuwde al dat het in dat geval mogelijk al ‘na enkele dagen’ - lees: na een weekend van de laatste kans - bescherming tegen zijn schuldeisers moet aanvragen. Voor de dochterbedrijven van de Lufthansa-groep, onder wie Brussels Airlines, zou dat een zwart scenario zijn. De Belgen moeten dan niet meer rekenen op een hulplijn vanuit Frankfurt en zouden – tenzij de Belgische overheid alsnog bijspringt – mogelijk ook bescherming of zelfs het faillissement moeten aanvragen. Een bron bij Brussels Airlines zei dinsdag niet te verwachten dat het zover komt.

Maar de doorslaggevende factor blijft Lufthansa. ‘Voor een sociaal akkoord moet er geld zijn’, klinkt het bij de vakbonden. Brussels Airlines wacht ook nog steeds op een cashinjectie van de overheid van 290 à 390 miljoen. Maar ook die beslissing is afhankelijk van Lufthansa. De regering wil niets beslissen zonder harde garanties over jobs en werkzekerheid.

De vakbonden zetten zo veel mogelijk in op vrijwillige vertrekken om naakte ontslagen te vermijden. De onderhandelingen gaan over nieuwe arbeidsvoorwaarden en voorwaarden voor wie vertrekt of met pensioen gaat.

Het sociaal akkoord bij de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines is bijna rond. Dinsdag gingen de vakbonden de eindonderhandelingen in.

Een extra complicatie is dat ook de onderhandelingen met de vakbonden over een besparingsplan on hold staan zolang er geen duidelijkheid is over staatssteun. Lufthansa hoopte donderdag een afgeklopt besparingsplan aan de aandeelhouders te presenteren, maar de Duitse dienstenvakbond Verdi wil er pas verder over onderhandelen na de aandeelhoudersvergadering.