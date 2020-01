De Poolse luchtvaartmaatschappij LOT neemt Condor over. Dat melden beide bedrijven vrijdag. De Duitse vakantievlieger was in de problemen gekomen na het faillissement van zijn voormalige moedermaatschappij, de Britse toerismegigant Thomas Cook.

Noodkrediet

Lufthansa was vooral geïnteresseerd in de langeafstandsvluchten van Condor vanaf de luchthavens van Frankfurt en München. Die zouden geïntegreerd kunnen worden in de lagekostendochter Eurowings. Maar niet veel later schroefde Lufthansa de ambities van het kwakkelende Eurowings fors terug. Daardoor blies het Duitse bedrijf de plannen om Condor over te nemen snel af.