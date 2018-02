Premier zet Lufthansa onder druk

Premier Charles Michel (MR) roept eerstdaags de Duitse CEO’s van Lufthansa, Eurowings en Brussels Airlines bij zich om het ‘strategisch belang’ van Brussels Airlines voor België te verzekeren. Dat vernam De Tijd uit verschillende bronnen. Michel zal daarvoor naar eigen zeggen ‘alle middelen’ gebruiken . ‘En we hebben die middelen in handen’, zei hij in de Kamer.

Zeker die Afrikaanse vluchten, met name die op Kinshasa en Luanda, zijn de goudader voor Brussels Airlines . De grote vrees is dat Lufthansa die vluchten op termijn zou inpalmen, waardoor Brussels Airlines wordt uitgekleed.

De premier wil verzekeren dat Brussels Airlines langeafstandsvluchten kan blijven aanbieden op Afrika, Noord-Amerika en India. Over die internationale vluchten van Brussels Airlines wil Michel garanties van de Duitsers. Met de vliegrechten, die de regering heeft bekomen in onderhandelingen met Afrikaanse landen en India, kan premier Michel wel degelijk druk uitoefenen, is in de Wetstraat te horen.