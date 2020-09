Privéjetbedrijf ASL Group breidt met acht toestellen uit

Ondanks de coronacrisis en de impact daarvan op de luchtvaartsector breidt het Limburgse privéjetbedrijf ASL Group zijn vloot fors uit.

De Belgisch-Nederlandse privéjetoperator ASL Group breidt zijn vloot uit met acht toestellen. Daardoor groeit de vloot van het bedrijf tot meer dan veertig vliegtuigen.

Volgens een persbericht merkte het bedrijf de voorbije maanden een toenemende vraag naar chartervluchten en naar de aankoop en het beheer van privéjets omdat het coronavirus een zware impact heeft op het aanbod van de traditionele passagiersluchtvaartmaatschappijen.

ASL Group-topman Philippe Bodson beklemtoont dat de uitbreiding al voor het coronavirus gepland was. Het luchtvaartbedrijf - dat actief is vanuit negen luchthavens in België en Nederland - voelt de impact van de epidemie ook stevig. Nadat de firma in maart nog veel werk had dankzij mensen die op de valreep naar huis wilden terugkeren, viel het vliegverkeer grotendeels stil. Ook rijke particulieren en zakenreizigers hadden geen nood aan eigen transport.

Wie het zich kon veroorloven nam liever een privévlucht dan te moeten wachten in een drukke terminal. Philippe Bodson Topman ASL Group

In juli zag ASL Group, dat focust op zakelijke en privévluchten voor bedrijven en gefortuneerde klanten, de business weer groeien. 'Enerzijds waren er in de zomer nog altijd minder commerciële lijnvluchten', zegt Philippe Bodson. 'Anderzijds nam wie het zich kon veroorloven liever een privévlucht dan te moeten wachten in een drukke terminal.'

Code rood

Sinds september, traditioneel een drukke maand, valt de vraag naar privévluchten weer terug. 'Er zijn veel reisbeperkingen', zegt Bodson. 'Frankrijk en Spanje zijn dicht. We hebben veel annulaties gehad, ook voor vluchten naar het Verenigd Koninkrijk. Over heel 2020 zullen we 20 procent onder het niveau van 2019 duiken.'

De lijnvlucht voor privéjets die Bodson deze zomer elke week inlegde van Brussel naar Ibiza, bleek een groot succes. 'Die vluchten zaten altijd vol.' Volgende zomer wil ASL het concept uitbreiden naar Marbella.

Op langere termijn ziet Bodson, die ASL Group eind jaren 90 oprichtte, de interesse voor trips met privéjets groeien. 'Grotere luchtvaartbedrijven hebben het moeilijk, maar wij zullen sneller herstellen.'