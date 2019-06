Privéjets verlaten onbereikbare Antwerpse luchthaven

De luchthaven van Antwerpen incasseert een nieuwe tegenvaller. De Belgische zakenluchtvaartgroep Flying Group, met hoofdzetel in Antwerpen, opent in juli een basis op de luchthaven van Wevelgem bij Kortrijk. Het bedrijf neemt er een gloednieuwe loods in gebruik waarin in eerste instantie twee en later mogelijk vijf vliegtuigen gestationeerd worden.