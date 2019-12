Productiestop Boeing drukt op Solvay

'We praten elke dag met de mensen van Boeing, en we hebben besloten nog composietmaterialen te leveren voor 42 in plaats van 52 toestellen per maand. Boeing is een grote klant, maar we werken samen met nog veel andere klanten. Onze composieten groeien al vijf kwartalen na elkaar met meer dan 10 procent, en doen het beter dan de totale markt', zei Solvay-CEO Ilham Kadri vorige maand in een gesprek met De Tijd.