Propvol Schiphol remt groei KLM

KLM-topman Pieter Elbers klaagt aan dat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij niet meer kan groeien op de nationale luchthaven Schiphol.

De capaciteitsbeperkingen op Schiphol baren de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM zorgen. In 2008 legden de luchthaven, de overheid, actiecomités en de luchtvaartsector een maximumlimiet van 500.000 vluchten per jaar van en naar Schiphol vast. De maximumlimiet ligt in principe vast tot 2020, maar is vandaag al bereikt.

'Deze aanzienlijk mindere groei voor KLM toont wederom het belang en de urgentie van de groeidiscussie op Schiphol. Pieter Elbers CEO KLM

Volgens KLM-topman Pieter Elbers remmen de beperkingen de groei van KLM. De passagiersgroei bij de nationale luchtvaartmaatschappij is in mei namelijk flink afgezwakt. In mei stapten bijna 3 miljoen mensen in bij KLM, 2,7 procent meer dan een jaar eerder. Maar over de eerste vijf maanden van 2018 was de groei in passagiers 7,1 procent.

Volgens Elbers is er door de slotbeperkingen geen uitbreiding van de capaciteit mogelijk voor Europese bestemmingen. 'Deze aanzienlijk mindere groei voor KLM toont wederom het belang en de urgentie van de groeidiscussie op Schiphol', aldus de KLM-CEO.

Zaventem profiteert

Brussels Airport plukt wel de vruchten van de capaciteitsproblemen op Schiphol. De Nederlandse luchthaven schrapte vorig jaar immers voor de start van het winterseizoen 37 van zijn ruim 150 wekelijkse cargovluchten om plaats te maken voor passagiersvluchten, vooral van KLM. Daarop verhuisden verschillende vrachtvervoerders hun activiteiten naar Zaventem, ondanks de geluidsboetes die ze daar riskeren.

Zo breidde Emirates SkyCargo, de grootste internationale luchtvaartmaatschappij voor vrachtvervoer, zijn activiteiten in Zaventem uit. Singapore Airlines voert drie tot vier extra vluchten per week uit in Brussel.

Druk uit Moskou

Ook de luchthaven van Luik spint garen bij de chaos op Schiphol. Liège Airport kondigde vorig jaar aan dat het Russische AirBridgeCargo (ABC), dat 10 wekelijkse vluchten in Schiphol zag verdwijnen, 'tot 12 vluchten per week' naar Luik verhuist.

Maar de beslissing van Schiphol veroorzaakte ophef in Moskou. Volgens De Telegraaf dreigde de Russische overheid met de sluiting van het luchtruim voor Nederlandse vliegmaatschappijen als ABC zijn slots op Schiphol zou verliezen.

KLM werd daarop door de politiek gedwongen een deal te sluiten met ABC. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij moest een aantal slots op Schiphol aan de Russen 'uitlenen'. Daardoor viel de verhuis naar Luik veel beperkter uit dan gehoopt.

Air France

KLM heeft ook nog last van de crisis bij zusterbedrijf Air France. De Franse luchtvaartmaatschappij vervoerde vorige maand juist een kleine 2 procent minder passagiers.

Het personeel van Air France staakte sinds februari al 15 dagen. De Franse luchtvaartgroep is verwikkeld in een slepend loonconflict, dat concernbaas Jean-Marc Janaillac zelfs de kop kostte. Door de voortwoekerende malaise is de beurskoers van Air France-KLM sinds begin dit jaar gehalveerd.

De Nederlanders krijgen het stilaan op hun heupen van de Franse heerschappij. Terwijl KLM zijn operationele winst in het eerste kwartaal wist te verdubbelen van 30 naar 60 miljoen euro, steeg het verlies van Air France van 57 naar 178 miljoen euro als gevolg van de aanhoudende stakingen.