'Qatar Airways moet worden geleid door een man, want het is een zeer veeleisende job.' Dat verklaarde de CEO van de Qatarese luchtvaartmaatschappij, Akbar al Baker, dinsdag op de IATA-jaarvergadering in Sydney, wat hem meteen op kritiek kwam te staan.

Al Baker werd in Sydney aangesteld als voorzitter van de internationale luchtvaartassociatie IATA. De sector wordt gedomineerd door mannen: slechts twee op de dertig bestuursleden van IATA zijn vrouwen.

Volgens Alexandre de Juniac, de directeur-generaal van IATA en de vroegere topman van Air France, is er al een beetje vooruitgang geboekt, want in het verleden telde IATA geen enkele vrouwelijke bestuurder. 'Maar ik erken dat dat te weinig is, we werken eraan', klonk het.

Wereldwijd werken er 62,7 miljoen mensen in de luchtvaart. De meeste vrouwen zijn aan de slag als cabinepersoneel, op directieniveau zijn er slechts 3 procent vrouwen. In andere sectoren is dat gemiddeld 12 procent. Bij de piloten zijn er naar schatting slechts 5 procent vrouwen. Om meer vrouwen aan te trekken, zijn extra maatregelen nodig, zei de Juniac dinsdag. 'Het is een oud probleem, we moeten druk zetten op alle niveaus.'

Maar dat er nog altijd een mentaliteitsprobleem is, bewijzen de uitlatingen van Al Baker op nagenoeg hetzelfde moment. Die pleitte letterlijk voor 'een man aan het hoofd van Qatar Airways'. Even later nuanceerde hij, erop wijzend dat een derde van alle werknemers bij Qatar Airways vrouw is en dat deze luchtvaartmaatschappij de eerste in de regio was waar een vrouw piloot werd.