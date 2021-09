Raad van bestuur Charleroi Airport vergaderde in Venetië, maar dat 'kostte maar 1.000 euro'

De raad van bestuur van Charleroi Airport heeft eind augustus vergaderd in Venetië. Onverantwoord, vinden de vakbonden, omdat de luchthaven verlies maakt. De Waalse minister Jean-Luc Crucke, bevoegd voor luchthavens, heeft er geen moeite mee. De kosten waren volgens hem niet buitensporig.

De vakbonden maakten zich boos over de vergadering van de raad van bestuur van Brussels South Charleroi Airport. Die vond eind augustus plaats in Venetië. De bonden vonden de reis ongepast omdat de luchthaven financieel in moeilijke papieren zit. De luchthaven tekende in 2020 een verlies op van 22 miljoen euro. Sommigen vergeleken de vergadering in Venetië, met de corruptieaffaire Publifin.

De statuten van de luchthaven schrijven voor dat een op de twee vergaderingen in Venetië plaatsvinden, omdat een van de grootste aandeelhouders van de luchthaven van Charleroi, Save, daar een hoofdkantoor heeft.

In totaal gaat het om een nettokost van ongeveer 1.000 euro. Ik denk dat de vergelijking met de Publifin-affaire absoluut niet gerechtvaardigd is. Jean-Luc Crucke Waals minister van Begroting en Financiën

De Waalse minister van Begroting en Financiën Jean-Luc Crucke (MR), ook bevoegd voor luchthavens, verdedigde de vergadering in Venetië maandag in het Waals Parlement. 'Volgens de cijfers die BSCA in alle transparantie heeft bezorgd, bedragen de verplaatsingskosten in totaal 2.200 euro, dus minder dan 250 euro per persoon. Daar moet je nog de verplaatsingskosten van de Italiaanse bestuurders van aftrekken. In totaal gaat het om een nettokost van ongeveer 1.000 euro.'