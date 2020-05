Rechtzetting: CityJet sluit basis in Zaventem

De Ierse leasemaatschappij CityJet doekt zijn basis in Brussels Airport op. Daardoor verdwijnen 90 jobs, meldde De Tijd zaterdag. In de titel van het artikel stond verkeerdelijk dat Jetair zijn basis in Zaventem sluit. De Oostendse touroperator Jetair herdoopte zich in 2016 tot TUI. De Duitse toerismegroep TUI is nog altijd actief op de nationale luchthaven. CityJet werkte daarentegen in opdracht van Brussels Airlines. Het Ierse bedrijf heeft ook 75 procent van de luchtvaartmaatschappij Air Antwerp in handen.