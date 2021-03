Recordverlies voor Brussels Airlines na coronarampjaar

Brussels Airlines sluit 2020 af met 332 miljoen euro verlies. Het coronajaar was genadeloos, ook voor het Duitse moederbedrijf Lufthansa.

Een jaar na het uitbreken van de coronapandemie zijn de littekens in de reis- en toerisme-industrie onmiskenbaar. Nadat Brussels Airlines in 2020 kwartaal na kwartaal de financiële doemberichten opstapelde, tonen ook de jaarcijfers hoe diep het luchtvaartbedrijf gezakt is. Het aantal passagiers kelderde met 77 procent, waardoor de omzet mee zakte tot 414 miljoen euro (-72%).

Na een harde lockdown in de lente kon Brussels Airlines vanaf 15 juni opnieuw vliegen, weliswaar met een beperkt aanbod. De maatschappij maakt zich sterk dat ze er sinds die heropstart in lukt wekelijks 'cash-positief te opereren'. Alle vliegkosten worden met andere woorden gedekt door de inkomsten van ticketverkoop. Over het hele jaar drukte Brussels Airlines zijn kosten met 53 procent.

Maar vaste uitgaven als leningen, personeelskosten en huur blijven doorlopen, waardoor het bedrijf onmogelijk uit de rode cijfers kon blijven. Het verlies na het rampjaar 2020 komt neer op 332 miljoen euro, zowat een vertienvoudiging sinds 2019. De recentste opdoffer kwam in januari, toen niet-essentiële reizen verboden werden. Dat dwong Brussels Airlines ertoe zijn aanbod terug te schroeven met 900 vluchten.

Jobverlies

Het onvermijdelijke gevolg daarvan? Jobverlies. Eind juni schakelde de directie een versnelling hoger in het herstructureringsplan dat Brussels Airlines precorona al rendabeler moest maken. De boodschap was toen dat 1.000 banen moesten sneuvelen. Na sociaal overleg en vrijwillige vertrekken bleef het aantal gedwongen ontslagen beperkt tot 60. Sinds de aankondiging van dat plan, in de zomer van 2019, zit Brussels Airlines al aan zijn derde CEO. Sinds 1 maart is Peter Gerber aan zet.

Om Brussels Airlines door de crisis te loodsen bereikten de federale regering en het Duitse moederbedrijf Lufthansa in juli een akkoord over een steunpakket van 460 miljoen euro. In december moest de maatschappij een eerste deel van de Belgische staatslening aanboren, in februari volgde een tweede schijf. Daarmee moest het bedrijf de winter doorkomen, al blijft het vooral afwachten tot de zomer.

'Brussels Airlines plant momenteel een geleidelijke capaciteitsverhoging, maar flexibiliteit blijft essentieel aangezien de crisis zeer onvoorspelbaar is', meldt het bedrijf in een persbericht. 'De reisbeperkingen hebben het boekingspatroon van de klanten grondig gewijzigd, met een verschuiving naar zeer last minute boekingen.' Voor het hele jaar plant de luchtvaartmaatschappij om met het dubbel van capaciteit van 2020 te vliegen.