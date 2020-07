Redding Brussels Airlines zo goed als rond

De federale regering en Lufthansa staan na meer dan drie maanden onderhandelen op een zucht van een akkoord over Brussels Airlines. De landing is voorzien voor dinsdagavond, zegt een bron. Zowel aan Belgische als aan Duitse zijde moet nog een formeel 'ja' gegeven worden.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de redding van Brussels Airlines lijkt nabij. De Belgische luchtvaartmaatschappij verkeert al weken in financiële problemen, omdat de toestellen aan de grond moesten blijven staan door de coronacrisis. Topman Dieter Vranckx kondigde onlangs nog in het parlement aan dat de kas zo goed als leeg was, en dringend financiële steun nodig is.

De onderhandelingen tussen Lufthansa en de Belgische staat sleepten de voorbije weken evenwel aan. Maar net op de nationale feestdag is er witte rook te verwachten. De twee partijen zijn tot een akkoord gekomen, maar de handtekeningen ontbreken nog.

Half miljard

Het ontwerpakkoord voorziet dat de federale regering aan Brussels Airlines een lening van 290 miljoen euro verstrekt in de vorm van een lening. Die zou tegen 2026 moeten terugbetaald worden. Daarbovenop engageert Lufthansa zich om 170 miljoen euro vers kapitaal – in cash – in zijn Belgische dochter te pompen. Het gaat dus om een reddingsoperatie van in totaal 460 miljoen euro of bijna een half miljard.

De Duitsers hebben zich geëngageerd om de hub en het hoofdkwartier van Brussels Airlines in Brussel te behouden, de naam van de maatschappij en haar Belgische licentie te behouden. Die engagementen zijn juridisch bindend.

De aandelen Brussels Airlines dienen als onderpand voor de lening. Lees: als Brussels Airlines de lening niet (tijdig) terugbetaalt, dan krijgt de Belgische overheid de luchtvaartmaatschappij in handen. Dat mechanisme geldt ook bij het niet respecteren van de hierboven vermelde engagementen.

Sociaal plan