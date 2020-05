Reddingsplan Brussels Airlines botst op Europese weerstand

De Belgische plannen om Brussels Airlines te redden stroken niet met de strengere Europese regels voor staatssteun. Dat blijkt uit de eerste contacten met de Europese Commissie.

De regering-Wilmès wil vooral zeggenschap bij Brussels Airlines, zodat erover kan worden gewaakt dat Lufthansa de belofte nakomt zijn dochteronderneming een toekomstperspectief te bieden. Lufthansa-topman Carsten Spohr liet tijdens zijn bezoek aan ons land onlangs verstaan met Belgische inspraak te kunnen instemmen, in ruil voor financiële steun.

Daarbij zouden financieel voordelige voorwaarden worden aangeboden, zoals een lage rente op winstbewijzen of converteerbare leningen. Maar dat ligt moeilijk, heeft De Tijd vernomen. De Europese Commissie benadrukt dat steun aan de luchtvaart in lijn moet zijn met de Europese regels voor staatssteun. Sinds het uitbreken van de coronacrisis bestaat er een tijdelijk kader om bedrijven in nood snel te kunnen helpen. De laatste aanpassing van die regels, begin mei, stelt zeer strikte voorwaarden aan herkapitaliseringen door overheden. Die moeten garanderen dat de overheidsparticipatie tijdelijk is en geen verstorend markteffect heeft.

Kapitaal voor Brussels Airlines zonder zeggenschap interesseert ons niet. Belgische bron

Officieel kan de Commissie zich via de staatssteunregels niet inlaten met bijvoorbeeld de vergroening van de vloot of stemrecht of aanwezigheid in het bestuur van de onderneming in nood. Dat is een zaak van de lidstaten zelf. Maar de regels bepalen wel dat de overheidsinterventie tijdelijk moet zijn en dat lidstaten een exitstrategie moeten hebben voor een uitstap binnen zes jaar. De overheid mag ook geen voordeliger voorwaarden toekennen dan wat privé-investeerders in dezelfde omstandigheden zouden doen.

De deal die Lufthansa in Duitsland heeft gesloten, komt erop neer dat de Duitse overheid 9 miljard steun biedt zonder zeggenschap in het luchtvaartbedrijf te krijgen. Het gaat om een stille participatie zonder stemrecht. ‘Wat België wil, is het omgekeerde. We hadden gehoopt dat de Duitse deal onze onderhandelingspositie zou versterken. Maar kapitaal zonder zeggenschap interesseert ons niet’, zegt een bron die het dossier nauwgezet opvolgt. Hoe het voort moet, is koffiedik kijken. De regering-Wilmès zal met de Europese Commissie verder aftasten wat mogelijk is. Daarbij wordt gekeken naar welke deal in Oostenrijk uit de bus komt. Wenen wil net als België de toekomst van Austrian Airlines, dat ook tot de Lufthansa-groep behoort, verzekeren.

Brussels Airlines dreigt zonder cash te vallen, maar langs Belgische zijde gelooft men niet dat Lufthansa het zover laat komen dat een faillissement van de Belgische luchtvaartmaatschappij onafwendbaar wordt. Lufthansa heeft nu een akkoord over een reddingsplan en zal bij zijn dochteronderneming wel bijtanken als dat nodig is, is de inschatting.