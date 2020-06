Regering akkoord over Aviapartner

Ze overweegt daarbij om Aviapartner een lening te geven, die in aandelen kan worden omgezet. Daarbij zal ook gekeken worden naar de Europese Commissie, die haar goedkeuring moet geven voor een eventuele redding. Aviapartner is momenteel de enige die op Brussels Airport een vergunning heeft om passagiersvluchten af te handelen. Zo'n grondafhandelaar is onmisbaar en de regering vreest dat een faillissement Zaventem in chaos zou storten, nadat Swissport België vorig week al de handdoek heeft geworpen. Aviapartner bekijkt hoe het zijn activiteiten kan uitbreiden, klinkt het.