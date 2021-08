Richard Branson brengt Virgin Atlantic naar de beurs

Richard Branson, de Britse miljardair die nauwelijks een maand geleden de headlines haalde met zijn eerste ruimtetrip, lijkt na bijna veertig jaar klaar om de controle over zijn luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic uit handen te geven.

Volgens Britse media onderhandelt het management van Virgin Atlantic met zakenbankiers en potentiële investeerders om de luchtvaartmaatschappij naar de beurs te brengen. Als alles volgens plan verloopt, zou Virgin Atlantic tegen de herfst zijn debuut maken op de London Stock Exchange, meldde de Britse nieuwszender Sky News het afgelopen weekend.

Branson richtte Virgin Atlantic op in 1984 en controleert 51 procent van het bedrijf.

Toegegeven, sinds de 71-jarige Branson met zijn Virgin Galactic-vlucht vorige maand de privéruimterace won van Amazon-mogul Jeff Bezos, lijkt het nieuws over de beursgang van 's mans luchtvaartmaatschappij een pak minder spectaculair. Toch staan experts ervan te kijken dat de Britse multi-entrepreneur Virgin Atlantic net nu naar de beurs wil brengen.

Hoewel de Europese markt voor beursintroducties boomt en beleggers zich lijken op te maken voor een stevig economisch herstel na de coronacrisis, zijn ze wat luchtvaartaandelen betreft toch nog flink op hun hoede. De schrik dat nieuwe virusvarianten het internationale vliegverkeer on hold zetten blijft op de koersen van veel beursgenoteerde maatschappijen wegen.

Bovendien geldt Virgin Atlantic, dat Branson in 1984 oprichtte nadat hij een fortuin had vergaard met zijn platenlabel dat zowel Mike Oldfield als de Sex Pistols onder contract had, nogals bijzonder kwetsbaar. Omdat zo'n 70 procent van de vluchten trans-Atlantisch is, kwam het bijzonder hard aan toen het vliegverkeer tussen de VS en Europa bij het losbarsten van de coronacrisis aan banden werd gelegd.

De omzet slonk met 70 procent en Virgin Atlantic leed vorig jaar een verlies van meer dan 1 miljard euro. Ook dit jaar verwacht het bedrijf 1 miljard in het rood te gaan. Pas in 2023 zou er weer winst zijn.

Weesgegroetje

Virgin Atlantic voerde een fors besparingsplan door en Branson verkocht een deel van zijn ruimtetoerismebedrijf Virgin Galactic om de activiteiten van zijn luchtvaartmaatschappij te financieren.

Maar veel waarnemers vinden dat de Britse ondernemer een opvallende gok doet door zo vroeg met Virgin Atlantic naar de beurs te stappen. Ze vrezen dat het nog jaren kan duren voor de luchtvaartbedrijven weer even veel passagiers kunnen vervoeren als voor de pandemie. Een analist omschreef de plannen van Virgin Atlantic om naar de beurs te trekken als een 'financieel weesgegroetje', een nieuwe poging om extra cash op te halen om de koffers van het met schulden overladen bedrijf te vullen.

Als Branson erin slaagt Virgin Atlantic naar de beurs te brengen, geeft hij de controle op die hij bijna veertig jaar over het bedrijf uitoefende. De luchtvaartmaatschappij is voor 49 procent in handen van zijn Amerikaanse sectorgenoot Delta Airlines en voor 51 procent van Branson.