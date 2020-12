‘Risico op botsingen met drones neemt toe’

De komst van nieuwe Europese wetgeving leidt volgens de dronesector tot een verontrustende toename van illegale en gevaarlijke dronevluchten.

Het nieuwe jaar betekent voor de Europese dronesector een belangrijk keerpunt. Op 31 december worden in de Europese Unie nieuwe, geharmoniseerde regels van kracht.

De perceptie is dat die Europese regelgeving een stuk soepeler is dan de aflopende Belgische regels. Samengevat wordt het huidige principe dat alles verboden is tenzij de overheid het toelaat, geruild voor het principe dat alles toegelaten is tenzij de overheid het verbiedt. Zo zullen bepaalde zones waar nu niet gevlogen mag worden, worden geopend voor drones onder bepaalde voorwaarden.

Die versoepeling lijkt in de kaart te spelen van de dronesector, maar toch toont de vakorganisatie Belgian Drone Federation (BDF) zich ongerust. ‘De perceptie dat de nieuwe EU-wetgeving veel liberaler zou zijn, leidt ertoe dat het aantal illegale vluchten toeneemt’, zegt de organisatie.

Cowboypraktijken

De BDF waarschuwt dat het ongevalrisisco daardoor toeneemt. ‘We zagen afgelopen week vluchten boven de 500 meter (boven de wolken). Dat zijn vluchten met een drone die in aanraking kan komen met de bemande luchtvaart. Dat kan catastrofale gevolgen hebben.’ Die cowboypraktijken schaden de sector, klinkt het. ‘We mogen er niet aan denken dat een groot ongeluk tot gevolg zou hebben dat de volledige sector aan de grond moet blijven.’

De sector heeft aan federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) gevraagd om extra te communiceren over de nieuwe regels. Ook de handhaving moet beter. ‘Mensen moeten de regels volgen. Wie met een drone wil vliegen moet zichzelf als dronepiloot registreren en naargelang het gewicht van de drone of de toepassing een verzekering afsluiten.’

Imago

De Europese regels zijn niet de enige nieuwigheid waar de sector zich ongerust over maakt. Ook de discussie over het inzetten van drones om de naleving van de coronaregels te controleren ligt zwaar op de maag. ‘Drones zijn er niet om mensen en buren te bespioneren’, zegt de BDF. ‘Jaren hebben we gewerkt aan een positief en kwalitatief imago voor onze sector en dat willen we zo houden.’

9 incidenten In de eerste acht maanden van 2020 vonden negen incidenten met een drone plaats.

Uit cijfers die de BDF verzamelde, blijkt dat zich sinds 2016 officieel 140 drone-incidenten hebben voorgedaan in ons land. In de eerste acht maanden van dit jaar waren dat er slechts 9, na een record van 44 in 2019. De federatie verbaast zich wel over het relatief lage aantal officiële ‘afwijkingen’ dat in ons land al werd toegekend, om vluchten te mogen uitvoeren die afwijken van de standaardregels.