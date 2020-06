Rode cijfers hypothekeren doorstart Swissport...

Swissports concurrent Aviapartner krijgt wellicht tijdelijk een monopolie in Zaventem in handen.

Door het faillissement van Swissport moeten Brussels Airport en Brussels Airlines snel op zoek naar een nieuwe afhandelaar. Wie zal de koffers van reizigers volgende week verslepen?

1. Curator

De meest praktische oplossing is een doorstart van Swissport onder curatele. De afhandelaar onderzocht de voorbije weken de mogelijkheid om de activiteiten deels verder te zetten met 500 van de 1.500 werknemers. Die uiteindelijk afgeketste piste sterkt de vakbonden in de hoop dat de curator, die deze week wordt aangesteld, een doorstart kan realiseren.

Maar kan de curator ook een overnemer vinden die bereid is om de labiele business van Swissport Belgium voort te zetten? Ondanks hun wettelijke duopolie houden Swissport en Aviapartner amper het hoofd boven water in Zaventem. Swissport verloor sinds 2012 netto opgeteld 37,5 miljoen euro in België. Vorig jaar kwam daar nog eens 7,1 miljoen euro verlies bij.

6 CEO's In twee jaar passeerden minstens zes CEO's de revue bij Swissport Belgium.

De rode cijfers zijn deels aan Swissport zelf te wijten. Het bedrijf kende in Zaventem een bar slecht sociaal klimaat, dat regelmatig tot wilde stakingen leidde. In twee jaar passeerden minstens zes CEO's de revue. Het grootste probleem vormde het verlieslatende contract met Brussels Airlines. Bij de hernieuwing van die deal in 2017 bedong Swissport bonussen als bepaalde doelstellingen werden gehaald. Door de slechte service gebeurde het omgekeerde en moest Swissport Brussels Airlines boetes betalen.

2. Brussels Airlines

Brussels Airlines is als grootste klant van Swissport het belangrijkste slachtoffer van het plotse faillissement. Terwijl het personeel van de luchtvaartmaatschappij de incheckbalies en de gates bemande, organiseerde Swissport het transport van de bagage en de activiteiten op de tarmac, zoals het wegrollen en bijtanken van vliegtuigen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Voor Brussels Airlines, dat goed is voor 60 procent van de business van Swissport, tikt de klok. Maandag gaat het eerste vliegtuig de lucht in. De luchtvaartmaatschappij vraagt passagiers om hun bagage in te checken om te vermijden dat ze aan boord in de rij staan met hun handbagage. Maar door het verdwijnen van Swissport valt Brussels Airlines plots zonder afhandelaar die de koffers moet verslepen.

Mogelijk neemt Brussels Airlines de taken tijdelijk zelf over. De luchtvaartmaatschappij overwoog dat al in 2017, toen het vorige contract met Swissport eindigde. Bovendien sprong het personeel van Brussels Airlines bij stakingen van Swissport in. De luchtvaartmaatschappij zou het gespecialiseerde personeel van Swissport, zoals de 'red caps', nu kunnen overnemen.

3. Aviapartner

Naast Swissport beschikt maar een bedrijf in Zaventem vandaag over een licentie voor grondafhandeling: het Belgische Aviapartner. Toch is het twijfelachtig of Aviapartner die monopoliepositie kan gebruiken om forse prijzen te eisen van Swissports vroegere klanten. Door de coronacrisis happen alle luchtvaartmaatschappijen financieel naar adem. Ook Swissport probeerde zijn klanten de voorbije weken prijsstijgingen tot 50 procent in de maag te splitsen. Toen Brussels Airlines dat weigerde, gaven de Zwitsers hun Belgische dochter het genadeschot.

Aviapartner-voorzitter Laurent Levaux, die uitstekende politieke contacten heeft, staat te popelen om Brussels Airlines uit de nood te helpen.

Aviapartner is het enige bedrijf dat de situatie in Zaventem snel kan deblokkeren. Het Belgische bedrijf, dat actief is op 40 Europese luchthavens, heeft momenteel weinig werk. Voorzitter Laurent Levaux, die uitstekende politieke contacten heeft, staat te popelen om Brussels Airlines uit de nood te helpen.

Toch betwijfelen verschillende bronnen of het bedrijf de financiële vuurkracht heeft om de volledige business van Swissport over te nemen. Aviapartner vraagt namelijk zelf 15 à 20 miljoen euro staatssteun aan de federale regering om de coronacrisis te overleven. 'Aviapartner is geen optie', zegt vakbondsman Olivier Van Camp (ABVV). 'Zij kunnen die grootte niet aan.'

4. Brussels Airport

Brussels Airport bereidt zich al weken voor op het eventuele vertrek van Swissport. Toen de afhandelaar in maart bijna bankroet ging, werkte de luchthavenuitbater al een noodplan uit. Volgens een woordvoerster moet er zeker maandag een oplossing zijn.

Sowieso moet de luchthaven snel op zoek naar een nieuwe handler. Volgens de Belgische wetgeving moeten op Zaventem twee afhandelaars actief zijn. Een mogelijke kandidaat is de Franse afhandelaar WFS, die in 2018 kandidaat was voor een licentie maar zijn dossier een kwartier te laat indiende. Een alternatief is het Britse Menzies, dat vroeger al onderhandelde met Brussels Airlines.