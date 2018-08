Rolkoffer is niet langer handbagage bij Ryanair

De Ierse lagekostluchtvaartmaatschappij Ryanair zal voortaan 6 tot 10 euro aanrekenen voor een rolkoffertje.

Reizigers moeten dit stuk bagage per 1 november tegen extra kosten laten inchecken als bagage voor de vrachtruimte. De nieuwe regels zullen ook gelden voor andere uit de kluiten gewassen handbagage. De Ierse prijsvechter zal een tarief van 6 tot 10 euro rekenen voor het inchecken van koffertjes en backpacks.

Binnenkort mogen alleen rug-, hand- of laptoptassen van normaal formaat gratis mee het vliegtuig in.

Reizigers van Ryanair mogen tassen en koffers met een gewicht tot tien kilo nu nog zelf in het vliegtuig meenemen. Binnenkort mogen alleen rug-, hand- of laptoptassen van normaal formaat gratis mee het vliegtuig in. Passagiers met een zogeheten priority-ticket mogen ook met hun rolkoffer bij de hand aan boord.

Volgens Ryanair zijn de nieuwe regels nodig om passagiers vlotter aan boord te laten gaan, wat ook weer zal leiden tot minder vertragingen.

Stakingen

Mogelijk is de extra heffing ook onrechtstreeks ingegeven door potentieel hogeren arbeidskosten, nu steeds meer Ryanair-personeel zich roert voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden.

In thuisland Ierland kreeg de luchtvaartmaatschappij af te rekenen met de stakingen van piloten, die betere arbeidsomstandigheden eisen. Pas gisteren leidden de onderhandelingen tot een akkoord, overigens de eerste keer in zijn bestaan dat Ryanair een deal sluit met een vakbond.

Behalve met zijn piloten ligt Ryanair ook overhoop met het cabinepersoneel. Het Nederlandse cabinepersoneel besloot woensdag nog om te gaan staken. Eerder legden de stewards en stewardessen in België, Duitsland, Spanje, Portugal en Italië het werk neer.

Test Aankoop

De stakingen leiden ook tot afgeleide kosten. Vandaag trekt Test Aankoop overigens naar de rechtbank in de hoop een vergoeding te krijgen voor honderden reizigers die getroffen werden door stakingen in juli en augustus. Dat meldt de consumentenorganisatie in een persbericht.

1.350 Klachten Test Aankoop ontving klachten over Ryanair van 1.350 Belgische consumenten, die geen vergoeding kregen omdat hun vlucht verstoord werd door een staking.

Test Aankoop ontving klachten over Ryanair van 1.350 consumenten. Ze kregen van de Ierse maatschappij geen vergoeding omdat hun vlucht verstoord werd door een staking. Ryanair roept 'uitzonderlijke omstandigheden' in om de weigering te verantwoorden, maar volgens de consumentenorganisatie is dat in strijd met eerdere rechtspraak van het Europese Hof van Justitie.