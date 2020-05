Rolls-Royce schrapt 9.000 jobs door luchtvaartcrisis

De luchtvaartcrisis en de talloze vliegtuigen die al maanden aan de grond staan, laat diepe sporen na bij allerhande leveranciers van Boeing en Airbus. Eerder deze maand moest ook het Belgische chemiebedrijf Solvay nog opbiechten dat het niet goed draait in zijn composietenafdeling. Daar sneuvelen 570 of 1 op 5 jobs. De fabrieken in Manchester, in het Verenigd Koninkrijk, en Tulsa, in de Amerikaanse deelstaat Oklahoma, gaan dicht. Solvay maakt lichtgewichtmaterialen voor vliegtuigen waardoor die minder brandstof verbruiken.