Romp Boeing gescheurd tijdens stresstest

Bij een stresstest van de Boeing 777X is de romp van het toestel volledig gescheurd. Volgens de Amerikaanse vliegtuigfabrikant heeft dat geen impact op de geplande uitrol in 2021.

In september hebben ingenieurs van Boeing de structurele sterkte getest van het vliegtuigmodel 777X, de nieuwe lijn die in 2021 van de grond moet komen.

'Geen significante invloed'

In een reactie zei de vliegtuigbouwer dat er nog geen volledige analyse is gebeurd. 'Wat we tot nu toe hebben gezien, bevestigt onze eerdere beoordeling dat dit incident geen significante invloed zal hebben op het ontwerp of onze voorbereidingen voor de eerste testvlucht.'