Russisch bedrijf sleept Boeing voor de rechter

Het is de eerste rechtszaak van een 737 MAX-klant tegen de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

Een Russische vliegtuigleasingmaatschappij sleept Boeing voor de rechter voor diens 737 MAX-vliegtuigen, die wereldwijd aan de grond staan na twee dodelijke crashes. Het is de eerste rechtszaak van een klant van de toestellen tegen de Amerikaanse vliegtuigbouwer, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

Avia Capital Services eist volgens Financial Times 115 miljoen dollar schadevergoeding en 'verschillende malen dat bedrag' aan boetes.

Het Russische bedrijf Avia Capital Services, een onderdeel van het staatsconglomeraat Rostec, diende de zaak in Chicago in. Avia wil met de rechtszaak een bestelling van 35 737 MAX-vliegtuigen schrappen. Het eist volgens het Britse dagblad 115 miljoen dollar schadevergoeding en 'verschillende malen dat bedrag' aan boetes.

Nalatig

Volgens Steven Marks, de advocaat van Avia, had Boeing een compensatie voorgesteld, maar was die onvoldoende. Hij zegt dat ook andere klanten van de vliegtuigbouwer een rechtszaak overwegen. 'Dit is de eerste van vele rechtszaken', klinkt het. Boeing zette al bijna 5 miljard dollar opzij om klanten van de toestellen te compenseren.