Russisch verzet vertraagt lancering Air Belgium

Air Belgium stelt zijn eerste vlucht een maand uit omdat het geen vergunning krijgt om over Rusland te vliegen.

Air Belgium moet zijn lancering opnieuw uitstellen. De nieuwe Belgische luchtvaartmaatschappij verplaatst zijn eerste vlucht van Charleroi naar Hongkong, die gepland was op 30 april, naar 3 juni.

'We wachten nog steeds op toestemming van de Russische autoriteiten om door het Russische luchtruim te vliegen, wat voor vluchten naar Hongkong onvermijdelijk is', zegt CEO Niky Terzakis woensdagavond in een persbericht.